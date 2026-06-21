Kylian Mbappé encense Ousmane Dembélé

L’amour ouf. Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé n’a pas hésité à tresser des louanges à son coéquipier sur le front de l’attaque, Ousmane Dembélé.

Des louanges pour Dembélé et Olise

« J’ai revu le match deux fois, une fois tout seul et l’autre avec les analystes vidéos. Sur la première mi-temps c’est le meilleur offensif des quatre. Il arrive à fluidifier le jeu, il est le plus en vue de nous quatre, a analysé le capitaine tricolore. Sur le premier but, la passe de Michael elle existe parce que « Ous » attire Niakhaté et ouvre l’espace pour que je puisse m’infiltrer dedans. Ousmane est très tranquille, c‘est le Ballon d’or, il a la confiance de tout le monde et il connaît parfaitement le paysage médiatique autour de l’équipe de France. Il ne faut pas oublier qu’il a été blessé en fin de saison. » Des éloges qui interviennent alors que plusieurs observateurs ont pointé le manque de complémentarité des deux joueurs lorsqu’ils étaient alignés ensemble en équipe de France. Hors du terrain toutefois l’entente est au beau fixe puisque la semaine dernière, le numéro 7 des Bleus avait déjà pris la défense de son capitaine au micro de Marca.

Le capitaine de l’équipe de France a également encensé Michael Olise : « C’est un joueur exceptionnel avec un profil qui plaît à tout le monde. On a eu cette connexion parce qu’on a réussi à être parfaitement coordonnés, les 4 en attaque, en termes d’animation. Y’a beaucoup de mouvements et de rotations. C’est nous qui avons été mis en valeur lors de ce premier match mais c’est l’avantage de cette équipe, on a beaucoup de talents, ça peut être un jour le jour de l’un, l’autre le jour de l’autre. » Sans oublier d’aborder sa 100e sélection avec les Bleus : « C’est un moment important pour moi. Je rentre dans un groupe de joueurs très fermé dans mon pays. C’est une fierté. 100e c’est un chiffre historique, encore plus quand on le fête en Coupe du monde. Mais l’enjeu du match prime sur tout. C’est clair dans mon esprit. »

Pas de nuages à l’horizon.