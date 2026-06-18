Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Michael Olise ?

Tic, tac, tic, tac. Le Real Madrid semble avoir envie de faire savoir à la terre entière qu’il peut frapper très fort sur le mercato cet été pour se remettre dans le droit chemin sur le terrain. Après Denzel Dumfries, Ibou Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et même une grosse rumeur Enzo Fernandez, tonton Florentino aurait ciblé un nouveau nom.

Plus de 200 millions pour Olise ?

On vous le donne en mille : Michael Olise. Selon les informations de Marca, qui sort environ un nouveau nom par jour, le patron du Real Madrid serait prêt à poser plus de 200 millions d’euros sur la table pour attirer le créateur des Bleus.

Super tout ça, mais encore faudrait-il convaincre le Bayern Munich de lâcher son joueur. Pas une mince affaire quand on connaît la capacité du club bavarois à garder ses grands joueurs. En outre, l’argent ne coule pas à flots au Real Madrid et le club merengue va devoir vendre pour dépenser en masse. Toujours selon Marca, le vice-champion d’Espagne penserait à se séparer d’Aurélien Tchouaméni et/ou de Federico Valverde, comme par hasard.

Bon courage : le Bayern se dit prêt à refuser un demi-milliard d’euros.