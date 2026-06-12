Le Bayern Munich prêt à refuser une offre dingue pour Michael Olise

Rayons X, alarme et sécurité maximale, pas touche au diamant. À force de briller, Michael Olise attire les convoitises. Le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain auraient un œil sur le nonchalant préféré du peuple français. Pour l’attirer, des sommes astronomiques tournent dans les différents médias assurant que des cadors seraient prêts à casser leur tirelire pour le joueur.

Même à 500 millions, c’est non

Interrogé par L’Équipe, un dirigeant du Bayern a balayé toute vente de l’ailier bavarois : « Même pour 200 millions d’euros, il ne partira pas. » Un autre membre du conseil d’administration du club allemand a même surenchéri : « Olise n’a pas de prix, même à 500 millions d’euros il ne partira pas. » Ne comptez pas sur le Rekordmeister pour lâcher son attaquant aux 25 réalisations et 32 caviars cette saison.

500,1 millions d’euros, ça passe ?

Le PSG vise un international français