Le Bayern officialise l’arrivée d’un international allemand

Es ist offiziell ! Après Saibari, le Bayern va accueillir une nouvelle recrue. Le club bavarois a officialisé aujourd’hui l’arrivée dans ses rangs du jeune latéral allemand Nathaniel Brown, en provenance de l’Eintracht Francfort et pour un contrat de 5 ans. Pour rappel, le Bayern a déboursé 50 millions, plus 5 de bonus pour convaincre l’Eintracht de lâcher son international de 23 ans.

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Une saison pleine à Francfort

Pour amortir les manquements d’un Alphonso Davies trop souvent blessé, le Bayern a jeté son dévolu sur un joueur qui sort d’une très bonne saison avec Francfort, durant laquelle il fut l’un des seuls à surnager au terme d’une saison compliquée. Ses 41 matchs et 4 buts avaient grandement apporté au club de la Hesse.

Quel classique, le nouveau titu en Nationalmannschaft qui signe au Bayern…

Le Bayern Munich va débourser 50 millions d’euros pour un défenseur allemand