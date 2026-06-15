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Une star marocaine arrive au Bayern

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Une star marocaine arrive au Bayern

Le délicieux lob contre le Brésil a eu l’effet escompté. Dans le viseur du Bayern Munich sur ce mercato estival, Ismael Saibari serait sur le point de signer en Bavière d’après Sky Sports. En négociations avec le PSV Eindhoven depuis plusieurs semaines, les dirigeants munichois auraient enfin trouvé un accord pour finaliser l’arrivée de l’international marocain jusqu’en 2031. Le montant de l’opération n’a pas encore filtré.

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Le grand saut pour Saibari

Champion des Pays-Bas et auteur d’une nouvelle très belle saison sous les couleurs du PSV (19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues) avec en prime le titre de joueur de la saison en Eredivisie, le polyvalent milieu offensif de 25 ans est actuellement engagé en pleine Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas.

Brillant face au Brésil (1-1) ce dimanche avec un lob soyeux pour tromper Alisson, Saibari a peut-être définitivement convaincu les champions d’Allemagne d’aller le chercher pour intégrer l’effectif de Vincent Kompany.

On appelle ça taper dans l’œil.

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VM

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