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Le joueur de la saison aux Pays-Bas a déjà fait tourner quelques serviettes

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Le joueur de la saison aux Pays-Bas a déjà fait tourner quelques serviettes

Il ne l’a pas volé celui-là. Ismaël Saibari, le milieu de terrain du PSV Eindhoven, a été élu meilleur joueur du championnat néerlandais lors des Eredivisie Awards, ce lundi. L’international marocain a obtenu le plus grand nombre de votes devant son coéquipier Joey Veerman, Mika Godts (Ajax), Jacob Trenskow (SC Heerenveen) et Tjaronn Chery (NEC Nimègue).

L’homme à tout faire

À 25 ans, Ismaël Saibari a réalisé la meilleure saison de carrière : il a inscrit 15 buts et délivré 8 passes décisives en 27 matchs d’Eredivisie. Le natif de Terrassa (Espagne), milieu de terrain le plus prolifique aux Pays-Bas, a été impliqué dans un but toutes les 94 minutes. Acteur majeur du titre de champion décroché par le PSV, le Lion de l’Atlas est désormais tourné vers la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) avec la sélection marocaine. La liste des joueurs convoqués par Mohamed Ouahbi sera dévoilée ce mardi.

Que les gardiens brésiliens, haïtiens et écossais fassent attention à leurs serviettes.

Le PSV Eindhoven est sacré champion des Pays-Bas

CT

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