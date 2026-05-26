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Pep Guardiola a réagi à son meme iconique

LB
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Pep Guardiola a réagi à son meme iconique

Un mystère de moins. Lors de son jubilé, Pep Guardiola a raconté les coulisses de plusieurs memes qui ont marqué l’histoire d’internet et des réseaux sociaux.

Vidéos virales et pardon accordé de Fernandinho

C’est Bernardo Silva qui a ouvert les hostilités en demandant à son coach à qui il parlait à sur le banc (vide) de l’Emirates Stadium. Mort de rire et après une relance de la présentatrice, le technicien catalan a simplement hoché la tête de manière négative indiquant qu’il n’avait pas de réponse.

Tour à tour, chaque joueur est revenu sur une séquence culte de Guardiola qui ont jalonné ses dix ans sur le banc cityzen. Si pour la plupart le technicien n’a pas pu se justifier, il a toutefois tenu à s’excuser auprès de ses joueurs après la diffusion d’un coup de gueule présenté par Fernandinho : « Je suis désolé. Je m’excuse auprès de mes joueurs chaque fois que je fais ça. Mais c’est le moment qui veut ça, et je suis sûr qu’ils comprennent que je ne suis pas comme ça d’habitude, mais il y a des moments où on doit se comporter ainsi, alors je m’excuse. » Sans rancune de la part de Fernadinho qui a bien sûr accordé le pardon à son ancien entraîneur.

De quoi enrichir un peu plus la culture internet.

Vincent Kompany de retour à Manchester City

LB

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