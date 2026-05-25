De la Fuente se justifie sur l’absence de joueurs du Real

C’est qui le patron ? Comme Thomas Tuchel du côté de l’Angleterre, Luis De la Fuente a fait un choix fort dans sa liste pour le Mondial 2026 : ne sélectionner aucun joueur du Real Madrid. C’est la première fois en 16 participations à la Coupe du monde que la Casa Blanca ne sera pas représentée au sein de la Roja.

« Cela ne nous intéresse pas »

Même si cela s’explique tout simplement par un manque de joueurs espagnols au sein de l’effectif madrilène et de performances décevantes des rares internationaux du club (Dani Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos et Fran García), le sélectionneur a évidemment dû se justifier en conférence de presse.

« Je ne m’intéresse pas au club d’origine d’un joueur, je l’ai déjà répété à plusieurs reprises. Mon seul critère est de savoir s’il a le niveau et les qualités pour évoluer avec nous, a-t-il assuré. Je ne pense pas que cela ait d’importance… Cela ne nous intéresse pas, et je ne crois pas que cela ait un réel intérêt, si ce n’est pour les spéculations que certains peuvent faire. » Dans un pays fragmenté, le sélectionneur, qui a l’avantage de n’avoir jouer ni au Real ni au Barça, a indiqué ne pas avoir « cette mentalité locale ou régionaliste que peuvent avoir certains supporters ».

Bien dans ses basques.

La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde, sans aucun joueur du Real Madrid