La France bat l'Angleterre lors du Eleven All Stars 2

Sale week-end pour l’Angleterre.

Au lendemain de la victoire française face aux Anglais lors du Crunch Creator, nos amis britanniques ont concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir, lors du Eleven All Stars 2, organisé au Parc des Princes. Le streamer AmineMaTue avait mis les petits plats dans les grands avec un concert à la mi-temps des rappeurs Tiakola, Kaaris et SDM. Celui-ci a d’ailleurs pris part à la rencontre et a été le premier buteur de l’équipe française. Les streamers Cocotte et Yannou ont également marqué, laissant le match serré jusqu’au bout. Dans le temps additionnel, les deux équipes étaient à 3-3, et AmineMaTue a donné la victoire aux Tricolores sur un penalty catapulté dans la lucarne adverse.

BUT D’AMINE À LA 90ÈME+2 !!!!! C'ÉTAIT ÉCRIT pic.twitter.com/hNYIRx0peM — Eleven All Stars (@Eleven_AllStars) May 24, 2026

D’abord l’Espagne, ensuite l’Angleterre, de qui faut-il s’occuper maintenant ?

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