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La RDC renverse l'Ouzbékistan pour écrire son histoire

Par Ulysse Llamas
1' 1 minute
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La RDC renverse l'Ouzbékistan pour écrire son histoire

La victoire appartient au plus opiniâtre. Le Congo a fait sienne la devise de Roland-Garros pour renverser l'Ouzbékistan (3-1) et se qualifier pour la première fois de son histoire pour les seizièmes de finale d'une Coupe du monde. L'équipe de Fabio Cannavaro rentre avec trois défaites et dix buts encaissés dans sa besace.

RD Congo 3-1 Ouzbékistan

Buts : Wissa (S.P., 68e et 90e +1) et Mayele (78e) pour les Léopards // Shomurodov (10e) pour les Loups Blancs. 

Plus d’informations à suivre…

RD Congo (4-4-2) : Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba (cap.), Tuanzebe, Masuaku (Kayembe, 83e) – Mbuku (Elia, 72e), Moutoussamy (Mukau, 72e), Sadiki, Cipenga (Bongonda, 72e) – Bakambu (Mayele, 51e), Wissa. Sélectionneur : Sébastien Desabre.

Ouzbékistan (3-4-2-1) : Nematov – Ashurmatov, Khusanov, Urozov (Sergeev, 82e) – Alizhonov, Shukurov (Khamrobekov, 59e), Mozgovoy (Iskanderov, 82e), Nasrullaev – Khamdamov (Ganiev, 59e), Fayzullaev (Uronov, 73e) – Shomurodov (cap.) Sélectionneur : Fabio Cannavaro.

Revivez RD Congo-Ouzbékistan (3-1)

Par Ulysse Llamas

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