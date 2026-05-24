Mamelodi s'adjuge la Ligue des champions africaine

Rabat 1-1 Mamelodi

Buts : Hrimat (40e) pour Rabat // Mokoena (45e+7) pour Mamelodi

Dix ans plus tard.

Mamelodi est champion d’Afrique ! Dix ans après leur premier sacre dans la compétition, les Sud-Africains ont donc validé leur deuxième sacre en Ligue des champions africaine, ce dimanche soir. La semaine passée, ils avaient pris une option en battant Rabat sur la plus petite des marges, et ils n’ont eu besoin que d’un nul pour s’adjuger le titre. Les Marocains avaient réussi à remettre les compteurs à zéro grâce à un penalty de Mohamed Hrimat (1-0, 40e), mais ils n’ont pas gardé leur avantage bien longtemps puisque Teboho Mokoena a égalisé au bout d’un interminable temps additionnel de la première période (1-1, 45e+7). En seconde période, Mohamed Hrimat a eu une opportunité en or, sur penalty, mais il a perdu son duel face à Ronwen Williams, héros du soir.

Pour Rabat, qui n’a plus gagné la compétition depuis 1985, il faudra donc encore attendre.

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