L'arbitre controversé de la finale de la CAN officiera en finale de la C1

De retour pour jouer un mauvais tour ? L’arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala a été désigné pour officier lors de la finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre le Mamelodi Sundowns et l’AS Far. La première manche de la double confrontation se jouera sur le terrain des Sundowns, à Pretoria, le 17 mai.

Une star malgré lui

L’homme de 38 ans s’est fait un nom durant la finale de la dernière CAN entre le Sénégal et le Maroc, avec des événements qui ont suscité de nombreuses polémiques. Malgré sa prestation controversée, Jean-Jacques Ndala a maintenu la confiance de la CAF, qui lui a confié le sifflet de Young Africans-JS Kabylie en phase de poules de la compétition, le 5 février dernier et le 14 mars, à l’occasion du quart de finale de la Coupe de la CAF entre Al-Masry et le CR Belouizdad. Pour rappel, il ne fait pas partie des 52 arbitres désignés pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

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