La belle promesse de Tahirys Dos Santos à une interne en médecine

Foutue poussière dans l’œil. Invité de France Inter ce lundi pour parler de son livre Une seconde pour renaître, Tahirys Dos Santos, rescapé du terrible incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, est revenu sur son état de santé.

Cinq mois après, le jeune latéral, devenu professionnel fin avril, assure qu’« il a récupéré assez vite » après être passé par quatre hôpitaux avant de pouvoir rejoindre son domicile en Lorraine. Le Messin s’est aussi montré rassurant au sujet de sa compagne, qui avait été plongée dans un coma artificiel, dont « l’état s’améliore de jour en jour ».

"Vous avez conscience à ce moment-là que vous lui sauviez la vie ?" Tahirys Dos Santos, joueur du FC Metz grièvement brûlé dans l'incendie de Crans-Montana, revient sur le déroulement du drame du Constellation, au micro de @ben_duhamel pic.twitter.com/3UwQPTd7WW — France Inter (@franceinter) May 4, 2026

« Je lui donnerai des places pour venir me voir »

Lors de cet entretien, Dos Santos est aussi revenu sur les minutes qui ont suivi ce drame et raconté un moment fort avec une jeune interne en médecine : « Amandine m’a aidé, rejoue-t-il. Au début, il y avait mon ami Eliot (Thelen, lui aussi joueur de football), mais après j’étais tout seul. Elle est venue me parler, me rassurer. On a pu échanger. Je lui ai dit que si je signais pro, je lui donnerai des places pour venir me voir. »

Bien que le FC Metz soit officiellement relégué en Ligue 2 depuis ce week-end à la suite de la défaite face à Monaco (1-2) , le défenseur ne perd pas des yeux son objectif : « On a toujours les mêmes rêves. J’espère jouer au stade Saint-Symphorien »

Le rendez-vous est pris.

Dans la course au maintien, des espoirs et désespoir