Même un super-ordinateur ne voit pas comment l’OM peut s’en sortir

De tout de façon, personne n’y croyait. Après la nouvelle défaite de l’OM, ce samedi et l’adieu au podium, Opta a mesuré les chances d’une qualification en Ligue des champions pour le club olympien. Actuel septième de Ligue 1 et à cinq points du LOSC (actuel pensionnaire de la dernière place qualificative de C1), le club phocéen doit encore affronter Le Havre et Rennes. Selon les 10 000 simulations du super-ordinateur, aucune ne voit l’OM terminer quatrième du championnat. Elles prévoient 19,01% de chances de voir les Marseillais finir cinquièmes et 28,04% sixièmes.

Deux qualifs consécutives : une éternité

Depuis les saisons 2010-2011 et 2011-2012, l’Olympique de Marseille ne s’est pas qualifié deux saisons de suite en Ligue des champions. À cette époque, l’OM de Didier Deschamps se faisait sortir en huitièmes de finale par Manchester United et le Bayern, finaliste malheureux en 2012 face à Chelsea. Des soirées européennes bien loin de l’énorme crash de Bruges…

Après, sur un (gros) malentendu, ça peut passer…

Il y a eu de l’électricité entre les dirigeants de l’OM et Nantes