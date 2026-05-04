Dribblé à l’entraînement, Neymar aurait giflé son coéquipier

Lui qui a passé sa vie à humilier sur le terrain… Neymar aurait mal pris un dribble de son coéquipier à l’entraînement du côté de Santos. Le fauteur de trouble serait Robinho Junior, oui le fils de, âgé de 18 ans. Lors d’une séance réservée aux joueurs absents pour le nul sur le terrain de Palmeiras (1-1), Robinho Jr. aurait dribblé le Ney et ce dernier, irrité et se sentant insulté, aurait alors giflé puis mis une balayette au fils de Robinho, rapporte un témoin pour Globo Esporte.

Respecte l’ancien !

Neymar, 34 ans, refuse de commenter l’affaire mais celle-ci créerait des « remous en coulisses à Santos ». L’entourage du dribbleur violenté se serait plaint auprès de la direction. Néanmoins, Neymar se serait entretenu avec le jeune joueur afin de mettre les choses au clair. « Des sources ont assuré que la situation entre les deux hommes, qui entretiennent une relation quasiment de ’parrain-filleul’, était apaisée », conclut le média brésilien.

Il ne manquerait plus que Robinho Jr. ne prenne la place de Neymar en sélection brésilienne.

Quand Neymar fait pleurer de joie un jeune fan