Quand Neymar fait pleurer de joie un jeune fan

Un petit rayon de soleil dans une période tendue. Au cœur des critiques ces derniers temps, Neymar a refait parler de lui contre son gré… mais en bien, à l’occasion du déplacement de Santos sur le terrain San Lorenzo pour la troisième journée de la Copa Sudamericana, dans la nuit de mardi à mercredi.

Des larmes de bonheur

La star brésilienne, titulaire et capitaine, est entrée sur la pelouse avant le match en compagnie de deux escort kids. L’un d’eux a fondu en larmes lorsqu’il a vu l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain lui tendre la main avant de l’enlacer. Par la suite, ce jeune fan a eu le privilège de voir Neymar disputer l’intégralité d’une rencontre dans laquelle Santos n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1).

Voilà une information qui devrait plaire à Carlo Ancelotti.

La nouvelle technique de Neymar pour se déboucher les oreilles