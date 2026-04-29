À qui perd gagne ? Mené 5-2 au Parc des Princes mardi, le Bayern a finalement réduit l’écart pour ne s’incliner que 5-4 en demi-finales allers de Ligue des champions. Ce résultat permet aux Bavarois de conserver toutes leurs chances avant de recevoir le PSG mercredi prochain à l’Allianz Arena. « Il nous suffit “juste” de gagner, a glissé Joshua Kimmich au micro de Prime Vidéo. Je trouve qu’on a mieux joué en fin de match, qu’on a mieux contrôlé le jeu et qu’on s’est créé de meilleures occasions. Surtout en fin de match, Paris était fatigué, leurs joueurs avaient des crampes et cherchaient à gagner du temps. »

« La situation est simple. Nous devons gagner et nous ferons tout pour y parvenir. Tous ceux qui ont vu le match aujourd’hui nous croient capables de l’emporter. Et surtout : nous qui étions dans les vestiaires croyons en la victoire », insiste le numéro 6. Son coéquipier Jonathan Tah, cité par Kicker, est sur la même longueur d’onde : « Nous avons prouvé que nous étions capables de marquer au moins deux buts. C’est pourquoi nous abordons ce match retour à l’Allianz Arena avec une confiance totale. »

On a déjà hâte.

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