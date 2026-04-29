S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern (5-4)

« Confiance totale » pour le Bayern avant le match retour

QB
4 Réactions
« Confiance totale » pour le Bayern avant le match retour

À qui perd gagne ? Mené 5-2 au Parc des Princes mardi, le Bayern a finalement réduit l’écart pour ne s’incliner que 5-4 en demi-finales allers de Ligue des champions. Ce résultat permet aux Bavarois de conserver toutes leurs chances avant de recevoir le PSG mercredi prochain à l’Allianz Arena. « Il nous suffit “juste” de gagner, a glissé Joshua Kimmich au micro de Prime Vidéo. Je trouve qu’on a mieux joué en fin de match, qu’on a mieux contrôlé le jeu et qu’on s’est créé de meilleures occasions. Surtout en fin de match, Paris était fatigué, leurs joueurs avaient des crampes et cherchaient à gagner du temps. »

« La situation est simple. Nous devons gagner et nous ferons tout pour y parvenir. Tous ceux qui ont vu le match aujourd’hui nous croient capables de l’emporter. Et surtout : nous qui étions dans les vestiaires croyons en la victoire », insiste le numéro 6. Son coéquipier Jonathan Tah, cité par Kicker, est sur la même longueur d’onde : « Nous avons prouvé que nous étions capables de marquer au moins deux buts. C’est pourquoi nous abordons ce match retour à l’Allianz Arena avec une confiance totale. »

On a déjà hâte.

Michael Olise comparé à... Matteo Politano

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
82
77
54
Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)
Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.