Les joueurs du PSG ont déjà hâte d’en découdre au match retour

Quelle bataille ! Parisiens et Bavarois ont livré une rencontre disputée qui fera date dans l’histoire de la Ligue des champions (5-4 pour Paris). Et des deux côtés, à peine la fin du match sifflée, on a déjà hâte du match retour. À commencer par le double buteur Ousmane Dembélé : « On est contents du résultat, même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer. C’était un match incroyable, entre deux grandes équipes qui attaquent. On ne va pas changer notre philosophie à Munich, ça va donner un bon deuxième match », a réagi le Ballon d’or au micro de Canal+.

"Deux équipes qui vont attaquer, ça va être un beau match retour" 🔥 Ousmane Dembélé annonce déjà la couleur pour le match retour après la victoire du PSG face au Bayern Munich 🤩#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/PZTOAhQUme — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2026

Un match pour les grands

Le discours est globalement le même pour Marquinhos : « Tous les amoureux ont dû kiffer regarder ce match, et ce sera comme ça là-bas encore », a réagi le capitaine parisien, qui a quand même tenu à tempérer tout ça. « On a un petit avantage, mais faut y aller avec la bonne mentalité. » Côté bavarois, la défaite est bien moins lourde que ce que tout le monde pensait à l’heure de jeu.

De quoi repartir du Parc avec un goût un peu moins amer, à l’image de la réaction de Dayot Upamecano, également buteur ce mardi soir. « Il reste un match et rien n’est joué. Ce sera un match pour les grands, très intensif et montrer qu’on est à la maison. On va défendre nos couleurs. »

Dire qu’on est qu’à la moitié de cet épisode !

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