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Cristiano Ronaldo est en forme avant le Mondial

EM
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Cristiano Ronaldo est en forme avant le Mondial

« Moi, tu ne me parles pas d’âge. » 41 ans et une sixième Coupe du monde qui se profile, il est normal que des questions sur le physique de Cristiano Ronaldo puissent se poser. Interrogé à ce sujet, le buteur portugais a répondu par une autre question aux journalistes : « Physiquement ? Je vais bien, vous n’avez pas vu les matchs ? » On a donc affaire à un CR7 remonté comme un coucou, prêt à en découdre à quelques jours (17 juin) de retrouver la République démocratique du Congo pour l’entrée en lice des Portugais au Mondial.

Ronaldo voit les choses en grand pour la Seleção

Si les voyants sont au vert concernant sa forme physique, ils le sont également concernant sa confiance. Le champion d’Europe 2016 se dit « très positif » à l’approche de la compétition. « C’est avec beaucoup d’espoir que nous abordons encore cette compétition. La préparation a été très bonne, fatigante, parce que nous avons travaillé dur », renchérit-il. L’homme aux cinq Ballons d’or aura à cœur d’aller chercher l’unique trophée qui manque à son palmarès pour son dernier rendez-vous planétaire.

Au pire, il reste un Mondial à la maison dans quatre ans…

Quand la Coupe du monde voit triplement rouge

EM

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