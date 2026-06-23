Cristiano Ronaldo livre ses vérités

Visiblement CR7 a écouté Without Me d’Eminem. Auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan (5-0), Cristiano Ronaldo est revenu sur la semaine agitée qu’il a vécu à la fin du match et en zone mixte.

Embed x.com

Une semaine difficile

Après avoir déclaré « I’m back » au coup de sifflet final (« Je suis de retour » ndlr), l’attaquant portugais a précisé sa pensée au micro du diffuseur : « C’est juste pour que vous n’oubliez pas. » Le buteur d’Al-Nassr est également revenu sur son nouveau record établi en Coupe du monde avec au moins un but inscrit lors de six éditions différentes : « Je suis très heureux, mais pour moi le plus important c’est le travail de l’équipe, la confiance. On travaillait, on savait que ça allait arriver. Bien entendu si je parle de moi-même c’est toujours bien de battre des records mais l’objectif c’est d’aider la sélection à atteindre ses objectifs », a-t-il notamment déclaré. « C’était une semaine difficile, sombre. Tout le monde pensait que j’étais déjà à la retraite mais j’ai tenu le coup, c’est ce que je fais toujours. Ça a été difficile mais on est de retour », a-t-il enchaîné.

Embed x.com

En zone mixte, le double buteur s’est épanché sur la semaine passée et les critiques reçues après sa prestation face à la République Démocratique du Congo (1-1) : « Parfois il y a des contretemps et il faut s’améliorer. Cela a été une semaine difficile. L’opinion publique a été très dure, surtout envers moi et l’entraîneur, mais il n’y a rien de grave. Cela fait déjà 23 ans de carrière. Quand tout va bien, Cristiano est bon. Si ça va mal, Cristiano est un retraité. Aujourd’hui, nous avons bien joué, avec des lignes hautes et dans ces conditions il est difficile d’arrêter le Portugal. Nous avons marqué cinq buts et je suis très content. »

Le Mondial est enfin pleinement lancé.