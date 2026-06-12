Saliba et T.Hernandez absents de l'entraînement du jour

La (petite) tuile. William Saliba et Théo Hernandez ne participeront pas à l’entraînement collectif ce vendredi. Les deux défenseurs de l’équipe de France ont été préservés par le staff des Bleus.

À quatre jours de l’entrée des Tricolores dans la compétition, le défenseur d’Arsenal, touché au dos mais qui a disputé 45 minutes face à l’Irlande du Nord, s’était contenté de courir à l’issue de l’échauffement, jeudi. Le central des Gunners devrait suivre le même programme ce vendredi lors de la séance ouverte au public.

Simplement ménagés

Pour le latéral gauche d’Al Hilal, qui ne participera pas non plus à cet entraînement à l’université de Bentley, la nature d’une éventuelle gêne n’a pas été précisée. Dans les deux cas, le staff de l’équipe de France assure que c’est simplement pour les ménager et se veut rassurant à ce stade.

Pas de panique.