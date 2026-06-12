S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • France

Saliba et T.Hernandez absents de l'entraînement du jour

TM
Réactions
Saliba et T.Hernandez absents de l'entraînement du jour

La (petite) tuile. William Saliba et Théo Hernandez ne participeront pas à l’entraînement collectif ce vendredi. Les deux défenseurs de l’équipe de France ont été préservés par le staff des Bleus.

À quatre jours de l’entrée des Tricolores dans la compétition, le défenseur d’Arsenal, touché au dos mais qui a disputé 45 minutes face à l’Irlande du Nord, s’était contenté de courir à l’issue de l’échauffement, jeudi. Le central des Gunners devrait suivre le même programme ce vendredi lors de la séance ouverte au public.

Simplement ménagés

Pour le latéral gauche d’Al Hilal, qui ne participera pas non plus à cet entraînement à l’université de Bentley, la nature d’une éventuelle gêne n’a pas été précisée. Dans les deux cas, le staff de l’équipe de France assure que c’est simplement pour les ménager et se veut rassurant à ce stade.

Pas de panique.

TM

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous suivre à fond la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
123
79

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.