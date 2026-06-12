Gianni Infantino taille l’Italie

On appelle ça un « CSC ». Suisse, mais d’origine italienne, Gianni Infantino s’est lâché quant à la non-présence de la Nazionale au Mondial 2026. Interrogé sur la Coupe du monde à 64 équipes par la télévision brésilienne CazéTV, le président de la FIFA explique qu’avec la présence de 64 équipes – en projet –, « l’Italie pourrait se qualifier ». Il ajoute même avec un sourire : « On pourrait même aller jusqu’à 228 équipes et voir si c’est possible. »

Des propos qui n’ont pas plu au pays transalpin

Si en tant que Français ces propos peuvent faire sourire, en Italie, ça n’a pas du tout fait rire la galerie. Gaetano Amato, membre de la Chambre des députés, a ouvertement critiqué les remarques du président de la FIFA : « Gianni Infantino prend plaisir à se moquer de l’Italie parce qu’elle n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde ? N’oublions pas qu’il ne parle pas comme un simple supporter dans un bar, mais en tant que président de la FIFA. Un rôle qu’il occupe grâce au soutien de la fédération italienne et qui devrait imposer équilibre, respect et sens des responsabilités institutionnelles. »

Il poursuit en reconnaissant les désillusions répétées des Italiens : « Nous sommes les premiers à avoir honte du déclin de notre équipe nationale et du désastre que traverse le football italien ; nous n’avons pas besoin de ses plaisanteries de mauvais goût pour le constater. Se moquer de l’Italie est d’une mesquinerie rare, surtout de la part de quelqu’un qui devrait représenter le football mondial tout entier, Italie comprise. »

C’est vrai que ce n’était pas forcément le moment de plaisanter.

Quand la Coupe du monde voit triplement rouge