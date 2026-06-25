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On connaît la première affiche des 16es de finale

MJ
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On connaît la première affiche des 16es de finale

La toute première affiche des 16es de finale de cette Coupe du monde a été décidée. Grâce à un but de Thapelo Maseko contre la Corée du Sud (1-0), l’Afrique du Sud a validé son billet pour la phase à élimination directe, une première dans son histoire.

Deuxièmes du groupe A derrière le Mexique, les Bafana Bafana affronteront donc le Canada, deuxième du groupe B, le 28 juin à Los Angeles. Une affiche que personne n’avait vraiment entouré au Stabilo avant le tournoi, mais c’est aussi pour ça qu’on a inventé les Coupes du monde à 48 équipes : pour découvrir qu’Afrique du Sud-Canada peut être un match à élimination directe.

Le groupe F va décider pour le Brésil et le Maroc

Le reste du tableau commence aussi à se dessiner. Premier du groupe C après sa victoire contre l’Écosse (3-0), le Brésil affrontera le deuxième du groupe F. Le Maroc, deuxième de ce même groupe C après son succès contre Haïti (4-2), tombera lui sur le premier du groupe F.

Autrement dit, les Pays-Bas, le Japon et la Suède ont encore un joli petit cadeau à se partager : un récupérera le Brésil, un autre le Maroc.

Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)

MJ

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