- Mondial 2026
- 16es
- Afrique du Sud-Canada (0-1)
Les tops et les flops d’Afrique du Sud-Canada
Un match fermé, un enjeu qui fait trembler les guiboles et pas grand monde pour se mettre en avant dans ce premier seizième de finale entre l’Afrique du Sud et le Canada. Heureusement, certains ont quand même réussi à faire (un peu) le spectacle.
Tops
Stephen Eustáquio
Céline Dion et Drake n’ont qu’à bien se tenir parmi les personnalités les plus en vogue au pays.
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Ronwen Williams
Peut-être bien l’homme le plus déçu que M. Pinheiro n’ait pas sifflé penalty sur Richie Laryea.
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Khuliso Mudau
Oui, l’Afrique du Sud cultive le goût du dribble. Merci pour ce rappel.
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Derek Cornelius
On comprend mieux pourquoi Leonardo Balerdi veut quitter l’OM cet été.
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Flops
Oswin Appollis
Ils étaient réglementaires ces tirs tendus ? Appollis partout, justesse nulle part.
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Tajon Buchanan
L’ancien de New England Revolution est tout pardonné de détester LA et ses paillettes. Remplacé par Alphonso Davies (75e), qui aurait aussi préféré rester à Vancouver.
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E. Makgopa
Ça fait un moment qu’on ne l’a pas vu, quelqu’un a pris de ses nouvelles ? Remplacé par Iqraam Rayners (86e), histoire de rassurer sa famille.
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Par Tom Binet