Mondial 2026

16es

Afrique du Sud-Canada (0-1)

Les tops et les flops d’Afrique du Sud-Canada

Par Tom Binet le Dimanche 28 Juin à 23:42 1 Réaction

Un match fermé, un enjeu qui fait trembler les guiboles et pas grand monde pour se mettre en avant dans ce premier seizième de finale entre l’Afrique du Sud et le Canada. Heureusement, certains ont quand même réussi à faire (un peu) le spectacle.