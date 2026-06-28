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Les tops et les flops d’Afrique du Sud-Canada

Par Tom Binet
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Les tops et les flops d’Afrique du Sud-Canada

Un match fermé, un enjeu qui fait trembler les guiboles et pas grand monde pour se mettre en avant dans ce premier seizième de finale entre l’Afrique du Sud et le Canada. Heureusement, certains ont quand même réussi à faire (un peu) le spectacle.

Tops

stephen-eustaquio

Stephen Eustáquio

Céline Dion et Drake n’ont qu’à bien se tenir parmi les personnalités les plus en vogue au pays.

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Ronwen Williams

Peut-être bien l’homme le plus déçu que M. Pinheiro n’ait pas sifflé penalty sur Richie Laryea.

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Khuliso Mudau

Oui, l’Afrique du Sud cultive le goût du dribble. Merci pour ce rappel.

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telechargement-2

Derek Cornelius

On comprend mieux pourquoi Leonardo Balerdi veut quitter l’OM cet été.

Note de la rédaction 6/10
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Flops

Oswin Appollis

Ils étaient réglementaires ces tirs tendus ? Appollis partout, justesse nulle part.

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tajon-buchanan

Tajon Buchanan

L’ancien de New England Revolution est tout pardonné de détester LA et ses paillettes. Remplacé par Alphonso Davies (75e), qui aurait aussi préféré rester à Vancouver.

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E. Makgopa

Ça fait un moment qu’on ne l’a pas vu, quelqu’un a pris de ses nouvelles ? Remplacé par Iqraam Rayners (86e), histoire de rassurer sa famille.

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