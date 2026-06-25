L’équipe type de la canicule

Ces derniers jours, toute la France suffoque sous la canicule. Voici une équipe qui n’a (presque) pas peur de jouer sous 40°C.

Gardien

Nicolas Douchez : pas plus de deux fois par jour.

Défenseurs

Ivan Tilosanec : pensez à bien l’orienter.

Lucy Bronze : not all english people.

Sol Campbell : hispanophone.

Mateusz Trochowski : comme tout le monde.

Milieux

Danny Drinkwater : à consommer sans modération.

Houssem à boire : jamais à sec.

Clim Källström : pas le plus écolo de la bande.

Attaquants

Mohamed-Ali Cho : qui pique plus fort qu’une abeille.

Eugénie Le Summer : et les canicules au printemps, vous en faites quoi ?

Alexander Frais : grand oublié.

Entraîneur

Julien Lasueur : collant.

Sur le banc : Christoph Kramer, Vladislav Klimovitch, Oscar Bobb, Déo Bassinga, Mitch Glasson.

Les défenseurs des Bleus à l’épreuve d’Erling Braut Haaland