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- Canicule
L’équipe type de la canicule
Ces derniers jours, toute la France suffoque sous la canicule. Voici une équipe qui n’a (presque) pas peur de jouer sous 40°C.
Gardien
Nicolas Douchez : pas plus de deux fois par jour.
Défenseurs
Ivan Tilosanec : pensez à bien l’orienter.
Lucy Bronze : not all english people.
Sol Campbell : hispanophone.
Mateusz Trochowski : comme tout le monde.
Milieux
Danny Drinkwater : à consommer sans modération.
Houssem à boire : jamais à sec.
Clim Källström : pas le plus écolo de la bande.
Attaquants
Mohamed-Ali Cho : qui pique plus fort qu’une abeille.
Eugénie Le Summer : et les canicules au printemps, vous en faites quoi ?
Alexander Frais : grand oublié.
Entraîneur
Julien Lasueur : collant.
Sur le banc : Christoph Kramer, Vladislav Klimovitch, Oscar Bobb, Déo Bassinga, Mitch Glasson.Les défenseurs des Bleus à l’épreuve d’Erling Braut Haaland
TB