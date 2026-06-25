Pronostic Tunisie Pays-Bas : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Tunisie – Pays-Bas : découvrez notre pronostic Coupe du Monde avec l’analyse, la cote « Moins de 3,5 buts » et le pari Cody Gakpo buteur. Analyse détaillée et conseils.

Informations clés Tunisie déjà éliminée après 4 défaites consécutives, 1 but marqué, 15 encaissés.

Pays-Bas vise la première place du groupe, invaincu sur ses 3 derniers matches.

Aucune clean sheet pour les Pays-Bas sur les 5 derniers matchs.

La Tunisie n’a marqué qu’une fois lors de ses cinq dernières sorties.

Cody Gakpo buteur dans un contexte de défense tunisienne très fragile.

Infos du match Stade Kansas City Stadium (Kansas City, MO, USA) — capacité 69 045 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Tunisie Herve Renard Entraîneur Pays-Bas Ronald Koeman

La Tunisie aborde cette troisième journée de la phase de groupe sans enjeu sportif, déjà éliminée après deux lourdes défaites face à la Suède (1-5) et au Japon (0-4). Pour les Aigles de Carthage, il s’agit désormais de sauver l’honneur dans un contexte difficile, marqué par un changement de sélectionneur et une défense en crise (15 buts encaissés sur les cinq derniers matchs). Les Pays-Bas, eux, doivent encore valider leur billet pour les huitièmes de finale. Un point suffirait, mais la perspective de finir premiers du groupe F apporte une motivation supplémentaire. Ronald Koeman pourra compter sur une animation offensive en forme, incarnée par Cody Gakpo et Denzel Dumfries, face à une Tunisie en manque de repères collectifs.

D’ailleurs, pour mieux cerner les enjeux de la phase de groupe, on peut rappeler que certaines nations comme le Brésil ont pour habitude de toujours viser la première place, comme le détaille cet article sur le Brésil et ses performances en phase de groupe.

Le contexte du match

Le match Tunisie – Pays-Bas constitue l’un des derniers enjeux de ce groupe F en Coupe du monde. Si la Tunisie n’a plus rien à jouer sportivement, elle tentera de résister à une équipe néerlandaise qui veut valider sa qualification et viser la première place du groupe. La pression est donc sur les épaules des Pays-Bas qui devront trouver un équilibre entre maîtrise et efficacité offensive, alors que la Tunisie cherchera à se rassurer défensivement.

Les Pays-Bas nettement favoris face à une Tunisie en perdition

Forme récente de la Tunisie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Tunisie 0-4 Japon L 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie L 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie L 01/06/2026 Autriche 1-0 Tunisie L 01/04/2026 Canada 0-0 Tunisie D

Quatre défaites consécutives, quinze buts encaissés et un seul inscrit : la Tunisie traverse une période très difficile. La défense, pourtant remaniée avec l’arrivée d’Hervé Renard, reste perméable, comme en témoignent les lourds revers face à la Suède et au Japon en Coupe du monde. Les choix tactiques n’ont pas permis de stabiliser un bloc défensif en souffrance, et l’équipe n’a marqué qu’une fois lors de ses cinq dernières sorties. Les joueurs majeurs comme Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri n’ont pas suffi à enrayer la spirale négative. Face aux Pays-Bas, l’objectif sera minimal : tenter de préserver l’équilibre et retrouver un peu de solidité.

Forme récente des Pays-Bas

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Pays-Bas 5-1 Suède W 14/06/2026 Pays-Bas 2-2 Japon D 08/06/2026 Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan W 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie L 31/03/2026 Pays-Bas 1-1 Équateur D

La dynamique néerlandaise est bien plus positive : deux victoires et deux nuls sur les cinq dernières rencontres, avec dix buts marqués mais six encaissés. La victoire éclatante contre la Suède (5-1) a souligné la force offensive du groupe, où Cody Gakpo s’est mis en évidence, souvent bien servi par Denzel Dumfries sur le côté droit. Cependant, aucune clean sheet sur la période et une défense parfois fébrile démontrent que l’équilibre reste à trouver. Face à une Tunisie en difficulté, l’objectif sera de faire valoir la supériorité technique tout en gérant l’exigence du calendrier.

Pour ceux qui s’intéressent à la culture des supporters et à l’ambiance autour des matchs, notamment en ce qui concerne le Japon, un sujet original montre pourquoi les supporters japonais préfèrent nettoyer leurs tribunes après les rencontres.

Historique des confrontations

Tunisie – Pays-Bas ne se sont jamais affrontés récemment en compétition officielle.

Notre pronostic

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► Le pari « Moins de 3,5 buts » est coté à 1,85. Cette cote traduit une probabilité implicite d’environ 54 %. Les statistiques récentes appuient ce scénario : malgré la défense tunisienne en grande difficulté (15 buts encaissés en 5 matchs), les Pays-Bas n’ont pas toujours fait preuve de constance offensive hors du match contre la Suède, et la Tunisie n’a marqué qu’un seul but sur cette période. Les deux équipes ont joué trois de leurs cinq derniers matchs au-dessus de 2,5 buts, mais l’absence de clean sheets côté néerlandais et la tendance à marquer de part et d’autre dans les rencontres des Pays-Bas (4/5 fois) invitent à la prudence sur un score fleuve. Un réveil offensif tunisien, même tardif, pourrait toutefois contrecarrer ce pari.

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Cody Gakpo buteur dans le match est coté à 2.00. L’attaquant néerlandais reste l’une des principales armes offensives, et la défense tunisienne s’est montrée particulièrement vulnérable avec neuf buts encaissés lors des deux derniers matchs. Sur la dynamique actuelle et avec la complémentarité affichée avec Dumfries, Gakpo bénéficie d’un contexte idéal pour être décisif. Comme toujours, ce type de pari comporte une part d’aléa, mais la forme du joueur et la fragilité adverse apportent du crédit à cette sélection.

Le contexte déséquilibré et les dynamiques des deux équipes font pencher la balance vers une rencontre maîtrisée par les Pays-Bas, mais les incertitudes propres à un dernier match de phase de groupe subsistent. Aucun pari n’est sans risque, surtout dans une Coupe du monde où chaque détail peut compter.

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