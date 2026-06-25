Pronostic Japon Suède : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Japon – Suède : analyse complète, statistiques et notre conseil pour parier sur la victoire du Japon en Coupe du Monde. Découvrez tous les arguments.

Informations clés Japon invaincu sur ses 5 derniers matchs avec 4 clean sheets.

Suède : aucun clean sheet, 13 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres.

Les deux équipes ont marqué dans tous les matchs de la Suède sur la période.

Le Japon n’a jamais terminé muet lors de ses 5 dernières sorties.

Aucun affrontement récent entre Japon et Suède recensé.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 70 649 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Japon Hajime Moriyasu Entraîneur Suède Graham Potter

Le Japon arrive à ce troisième match de phase de groupe avec une dynamique affirmée et une solidité défensive remarquable : quatre clean sheets sur ses cinq dernières sorties et aucune défaite sur la période. Après un nul accroché face aux Pays-Bas (2-2) et une victoire nette contre la Tunisie (4-0), les joueurs d’Hajime Moriyasu peuvent viser la première place du groupe, tout en ayant déjà un pied en huitièmes. La Suède, de son côté, reste dans la course à la qualification mais doit se remettre d’une lourde défaite contre les Pays-Bas (1-5) après un démarrage réussi face à la Tunisie (5-1). L’enjeu immédiat est donc double : confirmer la solidité nippone face à une équipe suédoise dont l’attaque est productive mais la défense friable, et sécuriser une place au tour suivant dans un groupe encore ouvert.

Domination nippone dans la dynamique et la solidité défensive

Forme récente du Japon

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Tunisie 0-4 Japon W 14/06/2026 Pays-Bas 2-2 Japon D 31/05/2026 Japon 1-0 Islande W 31/03/2026 Angleterre 0-1 Japon W 28/03/2026 Écosse 0-1 Japon W

Invaincu sur ses cinq derniers matchs, le Japon combine efficacité offensive et rigueur défensive. Avec neuf buts inscrits pour seulement deux encaissés, la sélection n’a jamais terminé muette sur la période et a préservé sa cage à quatre reprises. Le succès large face à la Tunisie et le point pris contre une équipe néerlandaise favorite du groupe confirment la montée en puissance des Samouraïs Bleus, capables de s’imposer à l’extérieur comme de verrouiller à domicile. Cette solidité s’est bâtie sur une organisation collective, un pressing efficace et une capacité à concrétiser les temps forts. Pour en savoir plus sur la culture et l’esprit des supporters nippons, découvrez pourquoi les supporters japonais préfèrent nettoyer leurs tribunes plutôt que leurs chiottes.

Forme récente de la Suède

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Pays-Bas 5-1 Suède L 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie W 04/06/2026 Suède 2-2 Grèce D 01/06/2026 Norvège 3-1 Suède L 31/03/2026 Suède 3-2 Pologne W

La Suède affiche une attaque prolifique (douze buts marqués en cinq matchs) mais souffre cruellement derrière, avec treize buts encaissés sur la même période et aucun clean sheet. Si le large succès contre la Tunisie (5-1) a pu masquer quelques fragilités, la lourde défaite face aux Pays-Bas a révélé des carences défensives persistantes. Les Suédois n’ont jamais su garder leur but inviolé et concèdent régulièrement, même contre des adversaires réputés plus modestes. Cette tendance à jouer des rencontres ouvertes, où les deux équipes marquent systématiquement, traduit un déséquilibre structurel.

Historique des confrontations et contexte du match

Japon – Suède ne se sont pas affrontés récemment en match officiel ou amical, aucun résultat n’étant recensé sur les cinq dernières années.

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Notre pronostic Japon – Suède pour la Coupe du monde

Rien n’est jamais acquis dans un match de Coupe du monde, mais les tendances chiffrées plaident pour une équipe japonaise mieux structurée et en confiance. Ce pronostic Japon – Suède s’oriente donc vers une victoire nippone, portée par la solidité défensive du Japon et les faiblesses défensives de la Suède.

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