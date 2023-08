La Suède met fin à la furia japonaise

Japon 1-2 Suède

Buts : Hayashi (87e) pour le Japon // Ilestedt (32e) et Angeldahl (51e S.P.) pour la Suède

Le choc entre les deux derniers pays qui sont parvenus à éliminer les États-Unis en Coupe du monde a tourné en la faveur des Suédoises à l’Eden Park d’Auckland ce vendredi (1-2). Face à des Japonaises d’abord timorées, les Scandinaves, qui disputaient leur septième quart de finale de Coupe du monde en neuf éditions, ont réalisé 80 minutes de haute volée avant de se faire secouer par des Nippones, galvanisées après le but de l’entrante Hayashi, mais dont le réveil a sonné trop tard. Ce succès permet aux filles de Peter Gerhardsson de rejoindre l’Espagne en demi-finales du Mondial 2023.

Le rouleau compresseur suédois

Dans une rencontre qui a commencé sur un rythme effréné, les Suédoises, bourreaux des États-Unis en quarts, se sont accaparées le cuir avant s’offrir une première situation dangereuse : sur un long ballon dans le dos de la défense, Stina Blackstenius, en mode bulldozer, est parvenue à s’extirper du marquage nippon avant de tenter une frappe de l’extérieur du pied, sans succès (26e). Ce n’était que partie remise. Quelques minutes plus tard, la Suède va faire trembler les filets. Suite à un coup franc mal dégagé par les joueuses de Futoshi Ikeda et un cafouillage dans la surface, Amanda Ilestedt a hérité du cuir dans les six mètres avant de crucifier Ayaka Yamashita d’une reprise de volée imparable (0-1, 32e). Le quatrième pion de la défenseure dans ce Mondial. Juste avant la mi-temps, les Jaune et Bleu auraient même pu inscrire le but du break au terme d’une action collective de grande classe. Trouvée à l’issue d’un joli jeu en triangle, la capitaine Kosovare Asllani ne s’est pas posé de question et a catapulté le cuir sur le poteau gauche de la portière japonaise (42e). Quelle démonstration des finalistes des Jeux olympiques 2020 !

La révolte japonaise n’aura pas suffi

Au retour des vestiaires, il a fallu un arrêt décisif de Yamashita sur un missile de Rytting Kaneryd pour empêcher de mettre le Suède à l’abri (47e). Dans la foulée de ce corner, Fuka Nagano a causé un penalty en touchant le cuir de la main. Filippa Angeldhal n’a pas tremblé en prenant à contre-pied la gardienne nippone (0-2, 51e). Un but qui a fait figure d’électrochoc pour les filles de Futoshi Ikeda. Après avoir enchaîné quelques combinaisons, le Japon a progressivement retrouvé son football à l’image de la reprise de volée non cadrée d’Aoba Fujino à la réception d’un centre de Jundo Endo (63e). Le premier tir japonais de la rencontre. Les Nadeshiko vont faire trembler la Suède sur une frappe croisée de Fujino mais Zecira Mušović a signé sa première parade de la rencontre (71e). À la suite d’une faute légère dans la surface de réparation, Riko Ueki a obtenu un penalty. L’avant-centre a tenté de se faire justice elle-même mais sa tentative a heurté la barre transversale avant de retomber juste devant la ligne (76e). La révolte japonaises est lancée. Après une énorme barre transversale sur un coup franc direct de Fujino (87e), l’entrante Honoka Hayashi a profité d’une relance manquée de Magdalena Eriksson pour tromper Mušović et renverser la rencontre (1-2, 87e). Malgré dix minutes de temps additionnel étouffantes, où les Japonaises ont tenté le tout pour le tout, le score n’évoluera pas. La messe est dite : la Suède accède pour la cinquième fois de son histoire au dernier carré d’une Coupe du monde en éliminant le Japon qui, comme les Scandinaves, n’avait encaissé qu’un seul but dans la compétition avant cette rencontre.

Japon (3-4-3) : Yamashita, Minami, Kumagai, Takahasi (Hamano, 90+2e) – Nagano (Hayashi, 80e), Hasegawa, Sugita (Endo, 46e), Shimizu – Miyazawa (Seike, 80e), Fujino, Tanaka (Ueki, 53e). Sélectionneur : Futoshi Ikeda.

Suède (4-2-3-1) : Musovic, Björn, Ilestedt, Eriksson, Andersson – Asllani (Janogy, 71e), Rytting – Kaneryd (Jakobsson, 83e), Rolfö (Hurtig, 71e), Rubensson (Bennison, 83e), Angeldhal, -Blackstenius. Sélectionneur : Peter Gerhardsson.

