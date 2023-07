La Suède retourne l’Afrique du Sud

Suède 2-1 Afrique du Sud

Buts : Rolfö (65e) et Ilestedt (90e) pour les Blågult // Magaia (48e) pour les Banyana Banyana

Un vrai coup sur Ilestedt pour les championnes d’Afrique en titre.

Pas vraiment inspirée et menée, la Suède arrache la victoire contre l’Afrique du Sud sur le gong pour son entrée en lice dans ce Mondial (2-1). Trois points précieux qui permettent aux Nordiques de prendre provisoirement la tête de ce groupe G avant la rencontre entre l’Italie et l’Argentine. Face à des Banyana Banyana bien regroupées ce dimanche, les Blågult prennent logiquement le contrôle de cette partie – 70% de possession lors des 45 premières minutes –, mais manquent de précision, et de créativité, dans le dernier geste pour déstabiliser le bloc sud-africain. Décomplexées, les joueuses de Desiree Ellis profitent du moindre contre pour galoper vers la surface de Zećira Mušović et n’hésitent pas à déclencher au cours d’un premier acte que les deux équipes achèvent sur un score de parité.

Une tactique payante, puisque les Banyana Banyana surprennent les Suédoises au retour des vestiaires. Thembi Kgatlana accélère côté gauche avant de tenter sa chance. Légèrement déviée, sa frappe surprend la gardienne suédoise qui ne peut que repousser sur Hildah Magaia qui pousse la gonfle au fond (0-1, 48e). Menées, les filles de Peter Gerhardsson ne changent pas vraiment de stratégie et continuent de multiplier les centres. Sur l’un d’entre eux, délivré par Johanna Rytting Kaneryd, Lebogang Ramalepe s’emmêle les pinceaux et le ballon rebondit sur Fridolina Rolfö avant de terminer sa course dans les filets de Kaylin Swart (1-1, 65e). Relancées, les Suédoises insistent et finissent par retourner la situation grâce à un pion d’Amanda Ilestedt sur corner en toute fin de partie (2-1, 90e).

Preuve qu’il n’y a pas que les meubles qui ne se démontent pas en Suède.

Suède (3-4-2-1) : Mušović – Björn , Ilestedt, Eriksson – Rytting Kaneryd (Hurtig, 88e), Angeldahl (Bennison, 67e), Rubensson (Seger, 81e), Andersson – Asllani, Rolfö (Schough, 67e) – Blackstenius (Blomqvist, 67e). Sélectionneur : Peter Gerhardsson.

Afrique du Sud (4-4-2) : Swart – Ramalepe, Mbane, Gamede, Holweni – Seoposenwe, Jane, Biyana, Magaia (Salgado, 56e) – Motlhalo (Kgoale, 67e), Kgatlana. Sélectionneuse : Desiree Ellis.

