Une star d’Arsenal attend un heureux événement

Bientôt un nouveau Baby Gunner.

L’équipe féminine d’Arsenal a annoncé ce mercredi que leur joueuse Amanda Ilestedt était enceinte de son premier enfant. La défenseuse suédoise de 31 ans loupera logiquement les prochains mois de compétition. « Amanda continuera de s’entraîner en douceur et restera en contact étroit avec notre équipe médicale au fur et à mesure de l’évolution de sa grossesse, mais elle ne pourra pas être sélectionnée avant d’avoir accouché », a expliqué le club londonien.

Amanda has some very special news to share ❤️

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 13, 2024