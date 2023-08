L’Espagne évince les Pays-Bas au bout de la prolongation

Espagne 2-1 (A.P.) Pays-Bas

But : Mariona (81e S.P.) et Paralluelo (111e) // van der Gragt (90e+1)

La première étoile restera encore un simple rêve pour les Pays-Bas. Battues en finale il y a quatre ans, les Leeuwinnen ont pris la porte dès les quarts à Wellington, poussées dehors par l’Espagne (2-1). En maîtrise, mais longtemps inefficace, la Roja pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par Mariona Caldentey. Les Néerlandaises se sont néanmoins accrochées pour pousser leur adversaire en prolongation. Trente minutes supplémentaires où Lineth Beerensteyn a raté le coche, avant que la supersub Salma Paralluelo ne fasse la décision. Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’un huitième de finale en arrivant en Océanie, l’Espagne s’invite dans le dernier carré. Et c’est largement mérité.

Furia Roja

Les Espagnoles ont immédiatement donné le ton de ce premier acte en dominant la bataille du milieu grâce à leur pressing et leur supériorité technique. De quoi leur donner un certain nombre de munitions. Après une combinaison avec Jennifer Hermoso, Esther González s’est présentée face à la gardienne mais a fait le mauvais choix en cherchant la passe plutôt que le tir (4e). Alba Redondo a ensuite touché deux fois le poteau coup sur coup : à la réception d’un merveilleux ballon de Mariona Caldentey, elle a vu Daphne van Domselaar détourner sa tête sur le montant, avant que le ballon revienne sur son pied droit. Une deuxième chance que l’attaquante de Levante n’a pas réussi à saisir en envoyant le cuir sur le même poteau (17e). Encore trouvée dans la surface, elle a mal ajusté son plat du pied, qui s’est transformé en passe dé pour Esther (37e). Joie de courte durée puisque la pointe de la Roja a été signalée hors-jeu. Daphne van Domselaar, qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début du tournoi, s’est assurée qu’Ester ne vienne pas salir ses jolies stats, en deux temps (22e), puis en bloquant son premier poteau (42e). Mariona (25e) et Ona Batlle (45e+2) ont également eu leur chance, sans réussir à attraper la cage. Le seul bémol de ces 45 minutes magnifiques côté espagnol, où les joueuses de Jorge Vilda n’ont cadré que trois frappes sur douze. Totalement asphyxiées, les Néerlandaises, orphelines de Daniëlle van de Donk (suspendue) n’ont tiré qu’une seule fois durant le premier acte.

Par KO

Les Leeuwinnen avaient encore la tête aux vestiaires qu’Esther est sortie de sa boite pour enrouler une frappe au ras du montant (46e). L’Espagne a cependant failli se faire cueillir par la vitesse de Lineth Beerensteyn. Partie dans le dos de la défense, la Bianconera s’est retrouvée au sol dans la surface, victime d’une charge dans le dos d’Irene Paredes. Stéphanie Frappart a immédiatement désigné le point de penalty… avant de se raviser après avoir maté le replay (64e). Très généreux pour la Roja, pas loin de la correctionnelle sur le coup. Le petit écran a joué un rôle majeur dans cette partie puisque l’arbitre française est retournée le consulter pour une main sortie de nulle part de Stefanie van der Gragt, logiquement sanctionnée d’un penalty cette fois, au moment où les Pays-Bas semblaient mieux en place. Mariona n’a pas tremblé en prenant la portière à contre-pied (1-0, 81e). Teresa a encore tenté de surprendre van Domselaar, sur coup franc, mais la gardienne était suffisamment concentrée pour enlever le ballon de la lucarne (84e). Si la tentative de Beerensteyn a fui le cadre (90e), les Pays-Bas ont réussi à arracher la prolongation dans le temps additionnel.

En position d’avant-centre, la défenseure Stefanie van der Gragt, trouvée par Victoria Pelova à la limite du hors-jeu, a climatisé les supporters ibériques en décochant une superbe frappe du droit, flashée à 100 km/h (1-1, 90e+1). Une belle manière de faire oublier le péno donné un peu plus tôt. Requinquées, les Néerlandaises ont maintenu l’arrière-garde espagnole sous tension. Ivana Andrés a sauvé la patrie en enlevant un centre de Dominique Janssen, juste devant Katja Snoeijs (94e). Au milieu d’une défense tétanisée, Beerensteyn a percé les lignes jusqu’à se retrouver en position de tirer, mais à côté (107e). Elle a manqué la balle de match dans les six mètres, sur une longue touche, en envoyant sa reprise au-dessus (111e). Le tournant de cet extra time : dans la foulée, Jennifer Hermoso a adressé une superbe passe en profondeur pour Salma Paralluelo, qui a fixé Aniek Nouwen et croisé sa frappe pour punir les Pays-Bas (2-1, 111e). Irrésistible face à la Suisse, l’Espagne a livré une nouvelle performance de classe collectivement, logiquement récompensée d’une première qualification en demi-finales de la Coupe du monde. Rendez-vous avec le Japon ou la Suède dans quatre jours à l’Eden Park. Là-même où la Roja a déjà laminé la Zambie et la Nati.

Espagne (4-3-3) : Coll – Batlle, Codina (Ivana, 77e), Irene, Oihane (Carmona, 91e) – Bonmati (Guerrero, 87e), Teresa, Hermoso – Mariona (Putellas, 100e), Esther (Navarro, 100e), Redondo (Paralluelo, 68e). Sélectionneur : Jorge Vilda.

Pays-Bas (3-5-2) : Van Domselaar – Spitse (Snoeijs, 85e), van der Gragt (Casparij, 106e), Janssen – Egurrola (Dijkstra, 97e), Roord (Wilms, 61e), Groenen, Brugts (Nouwen, 89e), Pelova – Beerensteyn, Martens. Sélectionneur : Andries Jonker.

