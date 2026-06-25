Pronostic Curaçao Côte d’Ivoire : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Curaçao – Côte d’Ivoire : découvrez notre analyse, les cotes et notre pari Côte d’Ivoire vainqueur pour ce match décisif de la Coupe du Monde 2026.

Informations clés Curaçao doit s’imposer pour espérer se qualifier, la Côte d’Ivoire n’a besoin que d’un nul.

Côte d’Ivoire : 4 victoires en 5 matchs, jamais restée muette sur la série.

Curaçao : 16 buts encaissés sur les 5 derniers matchs, 1 clean sheet remarquable contre l’Équateur.

Aucun affrontement récent entre Curaçao et Côte d’Ivoire dans l’historique direct.

Le pari « Plus de 1,5 but » a passé dans 4/5 matchs de Curaçao.

Infos du match Stade Philadelphia Stadium (Philadelphia, PA, USA) — capacité 68 324 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Curaçao Dick Advocaat Entraîneur Côte d’Ivoire Emerse Fae

L’enjeu de cette troisième journée de Coupe du monde à Philadelphie est limpide : Curaçao n’a d’autre option que de l’emporter pour espérer une qualification historique, alors que la Côte d’Ivoire se contente d’un point pour valider sa place en huitièmes. Après avoir concédé un lourd revers face à l’Allemagne (1-7) puis résisté à l’Équateur (0-0), les hommes de Dick Advocaat savent que la marge d’erreur est quasi nulle. Du côté ivoirien, la défaite tardive contre la Mannschaft (1-2) n’a pas entamé la dynamique positive d’un groupe qui reste solide défensivement et efficace devant le but, comme en témoignent trois victoires lors des quatre dernières sorties. Les Éléphants d’Émerse Faé, portés par Amad Diallo, Simon Adingra et Franck Kessié, semblent disposer de plus d’arguments, mais rien n’est jamais acquis dans un match couperet où l’adversaire n’a plus rien à perdre.

La Côte d’Ivoire part favorite après un début de tournoi solide

Le contexte du match

Le match Curaçao – Côte d’Ivoire s’annonce décisif pour l’accession aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette confrontation directe entre Curaçao, dos au mur, et une Côte d’Ivoire solide, promet un affrontement où chaque détail comptera. Curaçao – Côte d’Ivoire pourrait bien être le tournant du groupe. Si vous souhaitez suivre les autres affiches importantes de la compétition, vous pouvez consulter l’article sur la première affiche des 16es qui opposera l’Afrique du Sud au Canada.

Forme récente de Curaçao

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Équateur 0-0 Curaçao D 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao L 07/06/2026 Curaçao 4-0 Aruba W 30/05/2026 Écosse 4-1 Curaçao L 31/03/2026 Australie 5-1 Curaçao L

En cinq matchs, Curaçao affiche un bilan difficile : une seule victoire, acquise face à Aruba (4-0), pour trois lourdes défaites à l’extérieur (Allemagne, Écosse, Australie) et un nul sans but contre l’Équateur. La défense a cédé 16 fois sur la période, mais Eloy Room a aussi signé deux clean sheets. Le match nul arraché face à l’Équateur a démontré une capacité de résistance sous pression, mais la faiblesse du bloc défensif reste manifeste dès que le niveau s’élève. Les joueurs phares comme Leandro Bacuna et Gervane Kastaneer devront hausser leur niveau, tandis que le contexte pousse à un plan de jeu pragmatique pour ce dernier rendez-vous.

Forme récente de la Côte d’Ivoire

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire L 14/06/2026 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur W 04/06/2026 France 1-2 Côte d’Ivoire W 31/03/2026 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire W 28/03/2026 Corée du Sud 0-4 Côte d’Ivoire W

Les Ivoiriens se présentent avec quatre victoires sur leurs cinq dernières sorties, n’ayant chuté que face à l’Allemagne, après avoir mené. Neuf buts marqués, trois encaissés : la solidité défensive s’accompagne d’une vraie efficacité offensive, confirmée par trois clean sheets sur la période. L’équipe d’Émerse Faé, dont les leaders offensifs comme Amad Diallo et Simon Adingra répondent présents, n’a jamais été muette lors de cette séquence. La dynamique extérieure reste également positive, avec trois succès en quatre déplacements. Pour mieux comprendre l’impact de l’adversaire allemand dans ce groupe, n’hésitez pas à lire l’article consacré à Jamal Musiala, figure marquante de l’équipe d’Allemagne lors de ce Mondial.

Historique des confrontations

Curaçao – Côte d’Ivoire ne s’est jamais joué récemment. Ce sera donc une première sur la scène internationale pour ces deux sélections dans cette Coupe du monde 2026.

Notre pronostic pour Curaçao – Côte d’Ivoire

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► Le pari « Côte d’Ivoire vainqueur » est coté à 1,14, ce qui correspond à une probabilité implicite d’environ 88 %. Ce statut de favori s’appuie sur les performances récentes : trois clean sheets ivoiriennes sur cinq matchs, aucune rencontre sans marquer, et une dynamique à l’extérieur solide. En face, Curaçao reste sur trois lourdes défaites hors de ses bases et a encaissé seize buts lors des cinq derniers matchs. Toutefois, le nul 0-0 face à l’Équateur a montré une capacité à se resserrer, notamment grâce à Eloy Room dans les buts. Un scénario dans lequel Curaçao parvient à bloquer l’accès au but ivoirien et à tenir le score bas reste donc possible, même si la tendance générale penche nettement vers les Éléphants.

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Notre pari bonus sur Curaçao – Côte d’Ivoire

Le pari « Plus de 1,5 but dans le match » est coté à 1.22. Curaçao a vu 4 de ses 5 derniers matchs dépasser 2,5 buts, et la Côte d’Ivoire n’est jamais restée muette en cinq rencontres. La fragilité défensive des Caribéens, combinée à la régularité offensive ivoirienne, rend ce scénario plausible, même si aucun match n’est à l’abri d’une surprise.

Tout pronostic comporte une part d’incertitude, surtout dans un dernier match de poule où la pression et la gestion des enjeux peuvent jouer sur le scénario. Le match Curaçao – Côte d’Ivoire sera à suivre de près pour les amateurs de paris et de cotes Coupe du monde 2026.

La grosse faveur octroyée par la fédération de Curaçao à ses joueurs