Antoine Griezmann est arrivé aux États-Unis

The American dream starts now. Quand d’autres veulent aller chercher une troisième étoile sur cette même terre, Antoine Griezmann est arrivé aux States pour entamer son aventure américaine à Orlando.

Les Lions ont publié une vidéo où l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sort tout sourire avec son chien de l’avion. Pour rappel, le transfert de notre Grizou national avait été officialisé en mars dernier.

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Son premier match est prévu le 23 juillet

En rejoignant les États-Unis, Antoine Griezmann laisse derrière lui une carrière de 17 piges sur le Vieux Continent pour un total de 299 pions inscrits et 136 caviars en club.

L’ex-international français a d’ailleurs déclaré être prêt à « commencer un nouveau chapitre » de sa carrière. Mais il devra prendre son mal en patience avant de fouler les premières pelouses de MLS, puisque son premier match avec Orlando City est prévu pour le 23 juillet face aux San Jose Earthquakes.

Un p’tit détour à Boston vendredi soir pour voir ses anciens copains ?

Comment Antoine Griezmann peut-il s’amuser à Orlando ?