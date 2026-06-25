John Textor attaque Michele Kang

John Textor n’a plus vraiment les clés de l’OL, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a encore les boules d’avoir été poussé vers la sortie. Alors que Michele Kang se rapproche d’une prise de contrôle totale du club lyonnais, l’Américain a publié une longue lettre sur le site d’Eagle Football pour régler ses comptes avec la nouvelle patronne des Gones.

Textor accuse Kang d’utiliser les communiqués officiels de la société pour salir sa réputation et servir ses propres intérêts. L’ancien patron lyonnais estime aussi que l’Américaine aurait déjà utilisé ce type de méthode pour prendre le contrôle du Washington Spirit, avant de reproduire la même stratégie à l’OL.

Tout le monde en prend pour son grade

Michael Gerlinger n’a pas été oublié dans la lettre. Textor assure que certains mécanismes financiers aujourd’hui critiqués auraient été développés sous l’égide de l’actuel directeur général, et pas uniquement par l’ancienne direction. En gros : si le bateau a pris l’eau, l’Américain refuse d’être le seul à être considéré comme responsable.

Michele Kang et Michael Gerlinger auront l’occasion de répondre lors de la conférence de presse prévue ce vendredi. En attendant, l’OL voulait sûrement tourner la page Textor. Problème : le monsieur n’a absolument pas envie de lâcher l’affaire.

Michele Kang rachète officiellement l’OL