Le Paris FC prêt à lâcher Antoine Kombouaré pour un nom bien connu de Ligue 1 ?

Le pompier de service va devoir trouver une nouvelle caserne. La reprise au Paris FC est prévue dans une semaine, mais une question majeure reste en suspens : qui sera sur le banc ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Antoine Kombouaré demeure officiellement l’entraîneur du PFC, mais sa situation est de plus en plus floue.

Le Calédonien, nommé en mars dernier et qui a maintenu le club en Ligue 1, réclame plusieurs garanties, à la fois sur la compétitivité de l’effectif et sur son avenir contractuel (prolongation d’un an, revalorisation salariale). Des discussions auraient toutefois du mal à avancer, et selon Le Parisien, la tendance pencherait plutôt vers un départ.

En parallèle de ces négociations, la direction et les actionnaires auraient déjà commencé à explorer d’autres pistes pour anticiper un éventuel changement. Toujours selon Le Parisien, des profils comme Habib Beye, Bruno Genesio et surtout Liam Rosenior, en bonne position pour prendre le poste, auraient notamment été sondés.

On est sûr que Rosenior a envoyé son joli CV via Linkedin.

Le Paris FC va se mettre au Géorgien