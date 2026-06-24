En direct : Maroc-Haïti (0-0)

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Par Thomas Morlec
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Bonsoir tout le monde ! 

On se retrouve pour la troisième et dernière journée du groupe C avec le duel entre le Maroc et Haïti.

Les Lions de l'Atlas ont pour objectif de valider leur qualification pour les seizièmes de finale tandis que les Grenadiers, d'ores et déjà éliminés, vont tenter de marquer leurs premiers points dans ce Mondial.

Par Thomas Morlec

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