- Mondial 2026
- Gr.C.
- Maroc-Haïti
En direct : Maroc-Haïti (0-0)
Par Thomas Morlec
Bonsoir tout le monde !
On se retrouve pour la troisième et dernière journée du groupe C avec le duel entre le Maroc et Haïti.
Les Lions de l'Atlas ont pour objectif de valider leur qualification pour les seizièmes de finale tandis que les Grenadiers, d'ores et déjà éliminés, vont tenter de marquer leurs premiers points dans ce Mondial.
Maroc
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Haïti
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Buteurs
Remplaçants
YB Yassine Bounou AH Achraf Hakimi ID Issa Diop CR Chadi Riad NM Noussair Mazraoui AB Ayyoub Bouaddi NE Neil El Aynaoui BD Brahim Díaz AO Azzedine Ounahi BE Bilal El Khannouss IS Ismael Saibari
Par Thomas Morlec