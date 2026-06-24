Pronostic Maroc Haïti : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Maroc – Haïti : analyse de la rencontre, conseils de pari et cotes. Notre prono : victoire du Maroc ou pari « les deux équipes marquent : non ».

Informations clés Le Maroc est invaincu sur ses 5 derniers matchs (3V, 2N, 12 buts marqués, 2 encaissés).

Haïti reste sur 3 défaites consécutives, 0 but marqué lors des deux dernières rencontres.

Le Maroc a réalisé 3 clean sheets sur ses 5 derniers matchs, aucun match sans marquer.

Haïti n’a jamais affronté le Maroc en match officiel récemment.

Le pari Maroc vainqueur affiche une probabilité implicite d’environ 85 %.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité 68 239 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Maroc Mohamed Ouahbi Entraîneur Haïti Sebastien Migne

Le Maroc aborde cette dernière journée de la phase de groupes avec une dynamique solide, restant invaincu après deux matchs et affichant une défense efficace (3 clean sheets lors des 5 dernières rencontres, 2 buts concédés seulement sur cette période). L’équipe de Mohamed Ouahbi, articulée autour d’éléments clés comme Achraf Hakimi et Ismael Saibari, n’a jamais connu de match sans marquer récemment et joue la qualification pour les huitièmes, voire la première place du groupe. En face, Haïti, déjà éliminé, a connu trois défaites consécutives en compétition et peine à peser offensivement (deux matchs sans marquer, un seul clean sheet sur cinq). Les forces en présence et la tendance statistique illustrent un net déséquilibre, renforcé par le contexte tactique : le Maroc aligne son onze le plus expérimenté pour verrouiller l’accès à la phase à élimination directe.

Avantage net du Maroc sur la dynamique et la solidité défensive

Forme récente du Maroc

Date Domicile Score Extérieur Résultat 19/06/2026 Écosse 0-1 Maroc V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège N 02/06/2026 Maroc 4-0 Madagascar V 26/05/2026 Maroc 5-0 Burundi V

Sur ses cinq derniers matchs, le Maroc enregistre trois victoires et deux nuls, avec un bilan offensif de 12 buts marqués pour 2 encaissés. La défense, organisée autour d’Achraf Hakimi, offre des garanties (3 clean sheets) et le secteur offensif reste productif, aucune rencontre n’ayant vu les Lions de l’Atlas muets. Les matchs contre le Brésil (1-1) et l’Écosse (1-0) confirment la capacité à tenir tête à des adversaires de haut niveau, tandis que les larges succès face à Madagascar (4-0) et au Burundi (5-0) démontrent la capacité à faire la différence contre des blocs plus faibles. La présence d’Ismael Saibari, décisif sur les deux premiers matchs du tournoi, illustre l’impact du secteur offensif marocain.

Pour aller plus loin sur les dynamiques d’autres nations, l’article sur la Colombie qui file en seizièmes de finale du Mondial 2026 permet d’observer comment certains outsiders abordent aussi leur sprint final en phase de groupes.

Forme récente d’Haïti

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti D 14/06/2026 Haïti 0-1 Écosse D 06/06/2026 Haïti 1-2 Pérou D 03/06/2026 Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande V 31/03/2026 Haïti 1-1 Islande N

La sélection haïtienne, dirigée par Sébastien Migné, affiche une série compliquée avec trois revers consécutifs, notamment contre le Brésil (0-3) et l’Écosse (0-1) lors de cette phase de groupes. Sur les cinq derniers matchs, Haïti ne compte qu’un succès, acquis contre la Nouvelle-Zélande (4-0), mais les difficultés à l’extérieur persistent (aucune victoire hors de ses bases, un seul but marqué sur la série de défaites). Offensivement, l’équipe reste inconstante, n’ayant pas trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières sorties. La défense, articulée autour de Johny Placide, a cédé à sept reprises sur cette période, ce qui laisse peu de marge avant d’affronter un Maroc en pleine confiance.

Le contexte du match Maroc – Haïti

Le Maroc et Haïti ne se sont jamais affrontés récemment, ce qui ajoute une dimension inédite à cette rencontre de la Coupe du monde 2026. Le contexte du match, avec un Maroc en quête de qualification et une équipe haïtienne déjà éliminée, oriente clairement les pronostics en faveur des Lions de l’Atlas.

Dans cette même compétition, on retrouve d’autres destins marquants, comme celui du Sénégal frappé par le coup dur de la blessure d’Édouard Mendy, qui peut aussi influencer la hiérarchie des groupes.

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► Le pari « Maroc vainqueur » est coté à 1,18. Cette cote reflète une probabilité implicite élevée (environ 85 %), en adéquation avec la dynamique marocaine : invaincu sur les cinq derniers matchs, avec 3 clean sheets et aucune rencontre sans marquer, le Maroc se présente en favori logique. La série de trois défaites d’Haïti, cumulée à ses difficultés offensives (deux matchs sans inscrire le moindre but) et à l’expérience du onze marocain, confortent cette estimation. Le principal risque reste une possible rotation marocaine en fin de match si la qualification est rapidement acquise, pouvant relâcher la pression défensive et laisser une ouverture à Haïti.

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Notre pronostic et pari bonus Maroc – Haïti

Le pari « Les deux équipes marquent : Non » est coté à 1.45. Cette option repose sur la solidité défensive du Maroc (3 clean sheets sur les 5 derniers matchs) et les difficultés offensives d’Haïti, qui reste sur deux matchs sans marquer en phase de groupes. Cette tendance, soutenue par l’organisation défensive emmenée par Hakimi, suggère un scénario où le Maroc pourrait l’emporter sans encaisser de but — sans que cela soit acquis d’avance.

Pour élargir la réflexion tactique autour du tournoi, l’article sur les choix défensifs de la France face à la Norvège offre un autre exemple de gestion stratégique lors des derniers matchs de poules.

Les paris sportifs restent soumis à l’aléa propre au football. Aucune prédiction n’est certaine et il est important de jouer de façon responsable.

La sélection marocaine apporte son soutien à Achraf Hakimi