L'ancien président du Stade de Reims, Jean-Pierre Maillart est décédé

Triste nouvelle. Le Stade de Reims a annoncé ce mercredi soir la disparition de Jean-Pierre Maillart, l’un des anciens présidents du club champenois à l’âge de 82 ans.

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Le premier président rémois de la nouvelle ère du club

Décédé à l’âge de 82 ans, il était une figure historique du club marnais. Premier président de la nouvelle ère du Stade de Reims après la liquidation judiciaire du 11 mai 1992 et le dépôt de bilan du club en 1991, il a participé aux côtés de Nicolas Gassmann et Jean Gaspard à sauver l’un des monuments du football français. Dans son communiqué, le Stade de Reims indique : « Jean-Pierre Maillart, devenu Président le 16 juin 1992, s’est éteint à l’âge de 82 ans. Un amoureux des Rouge & Blanc à qui le Stade de Reims doit une reconnaissance éternelle. »

Adieu président.