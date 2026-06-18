Reims s'offre un latéral prometteur

Bonne pioche. Le Stade de Reims tient une nouvelle recrue. Le club champenois a enrôlé ce jeudi l’ancien latéral de Brest Daoula Guindo, libre de tout contrat. Le défenseur de 23 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2031.

Auteur d’une saison plus que convaincante avec les Ty-Zefs, où il a pris la place à gauche à Bradley Locko, pas encore totalement remis de sa blessure au tendon d’Achille, l’international malien a été titularisé à 25 reprises en Ligue 1 par le regretté Éric Roy, qui est décédé mercredi à l’âge de 58 ans.

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Dans un communiqué publié par son nouveau club, Guindo a expliqué les raisons de son choix : « J’ai toujours suivi le Stade de Reims, de nombreux internationaux maliens sont passés par le club, dont Kamory Doumbia, a-t-il pointé. Je suis convaincu par la vision des dirigeants, ainsi que par le sérieux et l’ambition qui entourent le Stade de Reims. Je fais entièrement confiance au staff et à l’ensemble du club pour relever les défis qui nous attendent. »

À la maintenant de briller dans la Cité des Sacres.

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