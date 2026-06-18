Neymar encore forfait

Le terrain, c’est toujours non. Le Brésil va encore devoir patienter avant de revoir Neymar en Coupe du monde. Touché au mollet droit, l’attaquant de Santos ne fera pas le déplacement à Philadelphie pour affronter Haïti, lors du deuxième match de la Seleção dans ce Mondial selon Globo.

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Déjà absent contre le Maroc, le Ney va rester dans le New Jersey pour poursuivre sa récupération, pendant que ses coéquipiers tenteront de décrocher leur première victoire après le nul concédé face aux Lions de l’Atlas. Le staff brésilien ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui n’a plus porté le maillot de la sélection depuis presque trois ans.

Encore un peu de patience

Neymar a bien repris quelques exercices avec le groupe ces derniers jours, mais pas assez pour être lancé dans un match de Coupe du monde. À 34 ans, l’ancien Parisien continue donc sa préparation à part, avec l’objectif de revenir plus tard dans la compétition.

Toutes nos pensées pour João Pedro.

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