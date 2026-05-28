Des nouvelles de la blessure de Neymar

Allô maman bobo. Ce mercredi 27 mai, le Brésil a entamé sa préparation à la Coupe du monde 2026 avec des ennuis. Blessé avant de rejoindre la Seleção, Neymar, sélectionné par Carlo Ancelotti, a passé plus de temps chez le docteur que sur la pelouse avec ses coéquipiers. D’après les informations de Globo, le Brésilien est resté à la clinique de Teresópolis jusqu’à 1h du matin pour passer des examens au mollet.

Neymar incertain pour le match face au Panama

Au retour au camp d’entraînement, le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar a manifesté de l’inquiétude concernant l’état physique de son protégé. Pourtant, Globo assure que Santos avait envoyé un certificat avant le rassemblement attestant que la blessure contractée par le Ney ne l’empêcherait pas de s’entraîner avec le groupe. Or, il n’a pas participé aux séances ce mercredi. L’ancien joueur du PSG ne devrait d’ailleurs pas participer au match de préparation contre le Panama de Fidel Escobar.

Un problème de com entre blouses blanches digne du Real Madrid.

Neymar est de nouveau blessé