- C4
- Finale
En direct : Crystal Palace - Rayo Vallecano (0-0)
Profitez de cette pause pour vous hydrater et surtout pour commander une bonne pizza !
C'est la mi-temps ! Score nul et vierge.
On est loin d'un football champagne... Espérons que la seconde période soit de meilleure facture.
La tête de Munoz sur le centre de Kamada n'inquiète pas Batalla.
C'est la plus grosse occasion de la première période. Crystal Palace finit bien.
OOOH LA TÊTE DE TYRICK MITCHELL PASSE TOUT PRÈS DU CADRE !
Quatre minutes de temps additionnel annoncées !
On est loin d'assister au match du siècle. Mais il y a un parfum de Ligue Europa dans l'air. Vous le sentez ?
Main de Daniel Munoz... dans la surface du Rayo. Ce sera donc un coup franc pour le club espagnol.
Ismaïla Sarr repousse le coup franc frappé par Isi Palazon.
🟨 Carton jaune pour Adam Wharton après une faute d'Isi Palazon.
Maxence Lacroix n'est pas arrivé à frapper après un amorti de la tête suite à un corner de Wharton. Sortie de but.
Le tir d'Unai Lopez, aux abords de la surface, passe à côté du cadre.
Le jeu reprend. Le match était arrêté après une intervention médicale dans les tribunes.
Quelque chose se passe en tribunes. Le jeu est momentanément interrompu.
Le Rayo montre plus de variétés dans ses attaques en alternant attaques placées et jeu direct en lançant les ailiers.
Maxence Lacroix gagne son duel avec De Frutos et obtient un six mètres.
Le Sénégalais s'est relévé. Le jeu reprend.
Ismaila Sarr reste au sol après une petite tape de Chavarria dans son dos.
Peu de situations à se mettre sous la dent, mais on est dans la caricature des Espagnols qui jouent en passes courtes et les Anglais qui usent du kick and rush.
Isi Palazon touche de plus en plus de ballons au milieu de terrain.
Les Anglais de Crystal Palace misent sur la vitesse d'Ismaila Sarr et la puissance de Mateta en jouant de longs ballons.
Alemao qui manque de peu sa reprise pied gauche sur le centre de Chavarria.
🟨 Carton jaune pour Isi Palazón.
Le mythique chauve du Rayo s'est rendu coupable d'une faute sur Mitchell après le corner.
Excellente sortie de Batalla dans les pieds d'Ismaïla Sarr. Dans la foulée, Maxence Lacroix concède un corner sur la pression de l'attaque adverse.
🟨 Carton jaune pour Pathé Ciss après une faute sur Yéremy Pino a plus de 50 mètres du but.
Les joueurs de Crystal Palace sont bien compacts et gênent le jeu court d'un Rayo obligé d'allonger.
Oh attention Canvot ! Après avoir gagné un duel contre Alavaro Garcia, le jeune défenseur français rend le ballon aux Espagnols qui ne sont pas parevnus à exploiter cette erreur.
Un corner frappé par Adam Wharton qui ne donnera rien. L'arbitre siffle même une faute contre les Eagles.
Premier corner à venir en faveur de Crystal Palace.
Le Rayo Vallecano affiche une possession de balle de 60%.
On a enfin retrouvé Laurent Paganelli !!!
Le centre d'Andrei Ratiu trouve les gants de Dean Henderson. Il y a du tranchant côté Rayo.
Le tir d'Ismaïla Sarr, pied gauche, est contrée par la défense madrilène.
Faute de De Frutos sur Adam Wharton au milieu de terrain.
Le Rayo parvient à faire circuler le ballon avec beaucoup de fluidité. Le centre d'Alvaro Garcia a trouvé les gants de Dean Henderson.
On n'entend toujours pas Laurent Paganelli, présent au bord du terrain pour Canal+...
Ce coup franc n'a rien donné de dangereux. Mais le ballon reste en faveur de Crystal Palace dans le camp adverse.
Coup franc pour Crystal Palace, obtenu grâce à Yéremy Pino.
Le coach du Rayo Iñigo Pérez, les mains dans le dos, figé comme une statue. Deux bancs, deux ambiances.
Oliver Glasner est déjà très actif sur son banc. L'entraîneur autrichien de Crystal Palace est bien dans son match.
C'EST PARTI POUR CETTE FINALE DE LIGUE CONFÉRENCE ! BON MATCH À TOUS !
Bon certains préfère appeler l'enceinte de Leipzig la Red Bull Arena, d'autres le Zentralstadion et l'UEFA préfère un nom assez original. Tenez-vous prêt : la Leipzig Arena. Stéphane Guy aussi visiblement (la deuxième fois qu'il dit Leipzig Arena).
Après Aston Villa la semaine dernière en finale de Ligue Europa, Crystal Palace espère ramener une deuxième Coupe d'Europe à l'Angleterre, alors que l'Espagne compte sur le Rayo Vallecano pour ramener la première Ligue Conférence de l'histoire du pays. Pour rappel, le Real Betis a loupé le coche contre Chelsea la saison dernière (1-4).
On vous rappelle que la rencontre est diffusée sur Canal+ Foot avec Stéphane Guy et Frédéric Antonetti aux commentaires. Espérons que le journaliste de la chaîne cryptée ne confonde pas Pathé Ciss et Izi Palazón pendant 90 voire 120 minutes...
Crystal Palace, quinzième de Premier League cette saison, reste fidèle à son traditionnel 3-4-2-1. L'entraîneur Olivier Glasner avec la présence des trois Frenchies Maxence Lacroix, Jaydee Canvot et Jean-Philippe Mateta :
Henderson - Riad, Lacroix, Canvot - Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino - Mateta
Tombeur de Strasbourg en demi-finale, le Rayo Vallecano d'Iñigo Pérez peut compter sur Isi Palazón, suspendu pour les sept derniers matchs de la saison en Liga, et qui devra touner sa langue sept fois avant de parler à l'arbitre :
Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - U. López, Valentín - De Frutos, Palazón, García - Alemão
Bonsoir à tous ! Comment allez-vous les amis ?
C'est le moment que les vrais mordus de foot attendent. L'événement qui va tenir en halène ceux qui ont choisi de regarder Canal+ Live 11 les jeudis soir plutôt qu'Envoyé spécial sur France 2 : la finale de la Ligue Conférence entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano, à la Red Bull Arena de Leipzig !
Quoiqu'il arrive une des deux équipes remportera la première Coupe d'Europe de son histoire. Mais laquelle ? Celle au maillot rayé verticalment bleu et rouge ? Ou le troisième club de Madrid ? Vous le saurez dans environ 2h30 !
🟨 Carton jaune pour Adam Wharton après une faute d'Isi Palazon.
🟨 Carton jaune pour Isi Palazón.
Le mythique chauve du Rayo s'est rendu coupable d'une faute sur Mitchell après le corner.
🟨 Carton jaune pour Pathé Ciss après une faute sur Yéremy Pino a plus de 50 mètres du but.
Crystal Palace
Rayo Vallecano
Par Cheickné Traoré