En direct : Crystal Palace - Rayo Vallecano (0-0)

Crystal Palace, quinzième de Premier League cette saison, reste fidèle à son traditionnel 3-4-2-1. L'entraîneur Olivier Glasner avec la présence des trois Frenchies Maxence Lacroix, Jaydee Canvot et Jean-Philippe Mateta :

Henderson - Riad, Lacroix, Canvot - Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino - Mateta

Tombeur de Strasbourg en demi-finale, le Rayo Vallecano d'Iñigo Pérez peut compter sur Isi Palazón, suspendu pour les sept derniers matchs de la saison en Liga, et qui devra touner sa langue sept fois avant de parler à l'arbitre :

Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - U. López, Valentín - De Frutos, Palazón, García - Alemão