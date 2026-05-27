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L'OM a son nouveau directeur sportif

EM
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L'OM a son nouveau directeur sportif

La période de reconstruction va bientôt débuter dans la cité phocéenne, mais pour le moment, c’est l’heure de choisir les contremaîtres. Comme pressenti depuis quelques semaines, Grégory Lorenzi va être officialisé à son poste de nouveau directeur sportif de l’OM dans les prochains jours, malgré l’accord qu’il détenait avec l’OGC Nice. Avec l’ancien DS du Stade brestois va donc prendre la suite de Medhi Benatia.

La diaspora corse à Marseille s’agrandit

C’est d’ailleurs le néo-président des Olympiens, Stéphane Richard, qui l’a fait comprendre au micro de BFM Marseille Provence : « Le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. » Marseille va donc accueillir un Corse de plus dans sa cité.

Si Grégory Lorenzi ramène un titre, deviendrait-il le Corse le plus famous de Marseille devant Jul ?

Genesio et l’OM, un mariage vraiment évident ?

EM

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