Le bel hommage au Camp Nou pour Alexia Putellas

Départ en fanfare. Le Barça rendait hommage ce mercredi à sa star Alexia Putellas, dont le départ du club catalan a été annoncé mardi soir. La double Ballon d’or a eu le droit à une cérémonie d’adieu au Camp Nou, après 14 années de beaux et loyaux services sous le maillot blaugrana. Postée à côté de tous les trophées glanés au Barça, ce qui avait pas mal de gueule au vu de son palmarès acquis en Catalogne, la milieu de terrain est revenue sur son passage dans ce qui était jusqu’à aujourd’hui son club de toujours. « Ce n’est jamais le moment idéal et c’est la décision la plus importante de ma vie. Le fait de remporter la quatrième Ligue des champions à Oslo a été le moment parfait, c’est comme ça que je l’ai ressenti. »

Une pionnière du football féminin

Alexia Putellas a aussi reçu des messages de la part de figures du club catalan, parmi lesquelles Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergio Busquets, Raphinha ou encore Pedri. Des joueurs qui ont presque unanimement souligné son rôle de pionnière dans le football féminin, et le fait qu’elle était « devenue une idole pour plein de jeunes filles ». Des propos confirmés par sa coéquipière Vicky Lopez, qui s’est elle aussi exprimée pour la qualifier « d’exemple pour la nouvelle génération ». La légende blaugrana s’est aussi prononcée sur son futur, très incertain pour le moment. « Je ne pense pas à l’avenir. Où que j’aille, même si je ne le sais pas encore, je sais que le meilleur est derrière moi. »

❝ Una història perfecta. ❞ Emocionant, emotiu, commovedor. Ens has fet plorar, Alexia 🥹 pic.twitter.com/Gy7OApDm8M — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 27, 2026

La fin de « una historia perfecta ».

Une légende du Barça s’en va