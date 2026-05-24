Cata Coll se paie l’OL Lyonnes

La saison des Rap Contenders est bien lancée. Après le large succès barcelonais en finale de la Ligue des champions face à l’OL Lyonnes (4-0), Cata Coll s’est montrée particulière acerbe contre la gestion du club rhodanien au micro de 3Cat à l’issue de la rencontre.

Cata Coll pasando facturas: "el dinero no lo es todo" 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/JWxcHpmxdr — Marcos López (@markkylopez) May 23, 2026

Masia vs argent

Au cours de son intervention, la gardienne blaugrana a notamment tancé l’OL sur son projet de club : « L’argent ne fait pas tout. » Une déclaration sur laquelle elle s’est plus longtemps exprimée en zone mixte : « Après toute une année à recevoir beaucoup de critiques, à entendre qu’on n’y arriverait peut-être pas… Eh bien, le foot, c’est comme ça, j’espère qu’à présent, on va nous faire un peu d’éloges, parce que je pense qu’on le mérite aussi. On est privilégiées d’avoir La Masía, de savoir qu’Aïcha, Carla, Fenger, Serrajordi, toutes, montent en équipe première. Elles sont incroyables et je pense qu’elles l’ont prouvé. Serrajordi est titulaire à, quoi, 18 ans ? Je sais pas, je crois que ça parle pour elles toutes et c’est pour ça que je dis cette phrase : l’argent, c’est pas tout. »

Une pique à laquelle Vincent Ponsot, le directeur général de l’OL Lyonnes, n’a répondu qu’à moitié : « Est-ce qu’il faut que je commente ça ? On a gagné huit Ligues des champions… » Wendie Renard non plus n’a pas souhaité surenchérir : « Je n’ai pas spécialement de réponse à leur donner. On pourrait dire plein de choses aussi de leur côté, concernant ce club. Je ne veux pas rentrer dans leur polémique. Elles ont gagné. Il faut juste les féliciter. Et si elle, elle veut rentrer dans ce genre de choses, ce n’est pas mon problème. Je pense qu’à l’OL, on a toujours fait les choses correctement. On a toujours travaillé. »

La rivalité ne fait que commencer.

Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)