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Kane roi des penaltys

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Kane roi des penaltys

Le King mérite sa couronne. Buteur sur penalty en deux temps (le peno a dû être retiré car Dominik Livaković n’avait pas les pieds sur sa ligne, NDLR) dès l’entame du choc entre l’Angleterre et la Croatie, Harry Kane a ouvert son compteur de buts lors de cette Coupe du monde et parfaitement lancé les Three Lions ce mercredi soir. Une réalisation aussi symbolique qu’historique puisque le capitaine anglais vient littéralement d’établir un nouveau record.

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King du petit point blanc

En inscrivant son 5e penalty durant les trois Mondiaux qu’il a disputés (3 en 2018, 1 en 2022 et donc 1 en 2026), Harry Kane est devenu le joueur ayant inscrit le plus de penaltys (hors séance de tirs au but) dans l’histoire de la Coupe du monde, d’après Opta.

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Autre statistique marquante : avec son doublé, le goleador du Bayern a marqué ses 9e et 10e pions dans un Mondial. Il rejoint ainsi un certain Gary Lineker en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection anglaise dans la compétition suprême.

Et dire qu’il aurait déjà pu battre ce record s’il n’avait pas envoyé son penalty dans le ciel qatari face aux Bleus en 2022…

Revivez Angleterre-Croatie (4-2)

VM

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