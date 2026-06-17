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Quand les buts d’Halaand provoquent des tremblements de terre

TM
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Quand les buts d’Halaand provoquent des tremblements de terre

Cyborgesque. Auteur d’un magnifique doublé lors de la large victoire inaugurale de la Norvège face à l’Irak mardi (1-4), Erling Haaland a fait rugir de joie ses supporters, mais pas seulement. L’avant-centre de Manchester City a également provoqué de petits tremblements de terre dans son pays natal. 

Les faits se sont produits dans la ville de Bergen selon l’institut de sismologie norvégien. D’après ce dernier, « la station sismique de Bergen a enregistré des signaux distincts provenant du match de Coupe du monde opposant la Norvège à l’Irak », à la suite des deux premiers pions du Cyborg au Mondial.

Aussi fort que les concerts d’Ed Sheeran

« Les pics les plus importants coïncident avec les buts marqués par Erling Braut Haaland, qui ont déclenché de vives acclamations parmi les supporters norvégiens », a développé l’institut. Bien que le coup d’envoi ait été donné vers minuit, de nombreuses villes en Norvège ont organisé des rassemblements pour permettre aux citoyens de vivre le retour en Coupe du monde de leur équipe nationale, 28 ans après.

Ce type de fait n’est pas si rare lors de grands événements publics, puisque déjà à l’été 2024, le sol avait légèrement tremblé dans le pays nordique pendant des concerts d’Ed Sheeran au stade d’Ullevaal, où des dizaines de milliers de spectateurs s’étaient regroupés. Pour rappel, Haaland et ses coéquipiers occupent pour le moment la première place du groupe I, où se trouvent la France, le Sénégal et l’Irak.

Espérons que les Norvégiens soient bien plus calmes le 26 juin prochain.

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TM

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