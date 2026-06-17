Le monde du foot pleure Éric Roy

Dévastés. Depuis l’annonce du décès d’Éric Roy, survenu à la suite d’un cancer du pancréas ce mercredi alors qu’il n’avait que 58 ans, de nombreuses personnalités du football ont témoigné leur tristesse à l’annonce de cette nouvelle.

C’est le cas du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui a rapidement réagi : « Avec la disparition tragique d’Éric Roy, le football français perd un technicien très compétent et une personnalité très attachante, a déclaré DD. Ses résultats avec le Stade brestois, et notamment la qualification pour la Ligue des champions, ont mis en valeur sa grande connaissance du jeu et des joueurs. […] Il a lutté contre la maladie avec une détermination qui force le respect. À titre personnel, j’ai côtoyé et appris à apprécier Éric en dehors des terrains. Je garderai le souvenir d’un homme profondément humain. »

Vincent Labrune, président de la LFP, a de son côté déclaré dans un communiqué que « le football français perd aujourd’hui l’un de ses personnages les plus respectés, les plus aimés, et les plus authentiques. Éric était de ceux qui portaient ce métier avec une passion totale et une intégrité rare. »

« Avec lui, on a fait la plus grande saison de l’histoire du club »

Denis Le Saint, le président du Stade brestois, a lui surtout tenu à parler de l’humanité du technicien : « Au moment de son arrivée (en janvier 2023 alors que Brest était relégable), j’avais demandé de choisir un coach qui soit un manager. Et on est tombés sur un grand manager. Humain. Un grand monsieur, a-t-il déclaré. On est un club dans l’humain et je tiens à rendre hommage au monde médical ainsi qu’à tous les Brestois qui le voyaient au CHU et n’ont jamais évoqué cette situation. On l’aimait vraiment énormément. »

Effondré, le capitaine des Ty-Zefs, Brendan Chardonnet, a tout de même trouvé la force de s’exprimer au micro de Rothen s’enflamme sur RMC : « C’est compliqué de trouver les mots, de savoir quoi dire, à part le remercier pour tout ce qu’il a fait pour nous tous. […] Avec lui, on a fait la plus grande saison de l’histoire du club en finissant troisièmes, qualifiant Brest pour la Ligue des champions, dont l’épopée atteindra les barrages. »

Un hommage lui sera rendu à Brest dans les prochains jours.