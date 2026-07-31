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Brest rendra hommage à Éric Roy face au PSG

MJ
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Brest rendra hommage à Éric Roy face au PSG

Un dernier rendez-vous pour le King. Le Stade brestois a annoncé qu’un hommage à Éric Roy serait organisé le dimanche 13 septembre, à l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain à Francis-Le Blé. Le club souhaite réunir la famille, les proches et l’ensemble du peuple brestois pour saluer la mémoire de l’entraîneur disparu le 17 juin dernier.

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Un hommage à hauteur de son empreinte

Brest avait d’abord envisagé de lui rendre hommage lors des matchs de préparation, puis face à Toulouse pour la première rencontre de Ligue 1 à domicile. Les conditions n’étant pas réunies, le club a finalement choisi la venue du PSG afin d’organiser une cérémonie « à la hauteur de l’empreinte » laissée par Éric Roy dans le Finistère.

Francis-Le Blé pourra une nouvelle fois saluer son King.

Le PSG quasiment champion de France

MJ

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