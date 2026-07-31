Un champion du monde 2018 signe en Ligue 2

Il est à quel moment dans la chanson de Vegedream déjà ? Steven Nzonzi signe librement à l’USL Dunkerque, a annoncé le club ce vendredi, sans préciser la durée du contrat. Un retour en France pour le champion du monde 2018 de 37 ans après un an et demi au Stade rennais entre janvier 2020 et juin 2021 (39 matchs de Ligue 1).

Avec les derniers 10e de Ligue 2, il disputera sa troisième saison au deuxième échelon du football français, après une première expérience à Amiens (2007-2009, 36 matchs). Depuis, il a joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Turquie, au Qatar et même en Iran.

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Encore dans le coup physiquement

Il sort d’une pige et une trentaine de rencontres en Championship, à Stoke City, club dans lequel il a plus longtemps joué en carrière. Dunkerque, qui a perdu Demba Ba à la direction sportive cet été, réalise un gros coup en récupérant certes, un joueur qui pourra raconter ce que ça fait de battre les Argentins en Coupe du monde (141 minutes de jeu au total), mais surtout un expérimenté milieu de terrain encore capable d’enchaîner physiquement (65 matchs sur les deux dernières saisons).

On attend la signature de Lemar à Guingamp pour battre cette signature insolite.

Un champion du monde 2018 à Dunkerque ?